USA esindajatekoda ei toetanud Trumpi tagandamise algatamist

Esindajatekoda hääletas häältega 332 vastu ja 95 poolt maha demokraadist rahvaesindaja Al Greeni resolutsiooni, mis tõstatas küsimuse, kas algatada vabariiklasest riigipea suhtes tagandamisprotseduur.

Resolutsiooni vastu hääletasid kõik esindajatekoja vabariiklased ja enamus koja 235 demokraadist.

Green põhjendas hääletuse esilekutsumist sellega, et Trump "tekitab USA ühiskonnale sedavõrd suurt kahju, on presidendiametisse sobimatu ja väärib seega tagandamist, kohtu alla andmist ja ametist kõrvaldamist".

Greeni katse on ilmselt seotud presidendi äsjaste verbaalsete rünnakutega kongressi naissaadikute vastu ning ei puuduta Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa kokkumängu ning presidendi poolset õigusemõistmise takistamist uurinud eriprokurör Robert Muelleri juurdluse järeldusi. Uurimine näitas Trumpi halvas valguses ja tõi välja ridamisi presidendi kahtlasi tegusid.

Demokraadist esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi on öelnud, et eelistab Trumpi suhtes tagandamismenetluse alustamisele presidendi ja tema valitsuse tegevuse suhtes uurimiste läbiviimist ja seeläbi tema üleastumiste avalikkuse ette toomist.

Trumpi suhtes tagandamise algatamist toetavate demokraatide arv on samas 2018. ja 2017. aastaga võrreldes suurenenud.

President kasutas hääletust ära Põhja-Carolinas Greenville'is peetud kampaaniakõnes oma toetajatele. "Me saime just ülekaaluka hääletustulemuse tagandamise vastu," rõõmustas Trump. "Ja see on selle loo lõpp. Demokraadid hakaku uuesti tööd tegema."

Päev varem mõistis esindajatekoja hukka Trumpi "rassistlikud märkused, mis on legitimeerinud ja suurendanud hirmu uute ameeriklaste ja mittevalgete ameeriklaste ees ja vihkamist nende vastu".

Trump kritiseeris eelmisel nädalal teravalt nelja demokraadist kongressi naissaadikut nende päritolu ja poliitiliste vaadete tõttu.

Pelosi ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et Trumpi sõnad vastavad rassismi definitsioonile.

Spiiker ütles samas, et tahab viia lõpule esindajatekoja algatatud uurimised enne mis tahes katset Trumpi suhtes tagandamisprotseduuri alustada.

"Meil on kuus komiteed, mis püüavad fakte välja selgitada võimu kuritarvitamise, õigusemõistmise takistamise ja ülejäänu kohta," lausus Pelosi.

Trump on öelnud, et ei kahetse oma sõnu kongressi naissaadikute aadressil, sest peab oma sõnumi ameerika rahvale kohale toimetama.