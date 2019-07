Johnsoni sõnul saab tema valitsuse kõrgeimaks prioriteediks valmistumine võimalikuks leppeta EL-ist lahkumiseks.

Kolmapäeval peaministriks saanud Johnson on lubanud Suurbritannia EL-ist 31. oktoobriks igal juhul välja viia, välistamata seejuures ka leppeta lahkumist.

"Ma eelistaksin, et me lahkumisme EL-ist leppega - eelistaksin seda vägagi," ütles endine Londoni linnapea Johnson esmakordselt peaministrina parlamendis esinedes.

"Ma usun, et see on võimalik isegi praeguses hilises järgus ja ma pingutan kogu jõust, et seda saavutada," sõnas peaminister.

Johnson lisas aga: "Parlament on minu eelkäija läbiräägitud lahkumislepe kolm korda tagasi lükanud. Selle tingimused on sellele parlamendile ja sellele riigile vastuvõetamatud."

Ta kinnitas ka, et Suurbritannia ei nimeta kedagi 1. novembril tööd alustavasse Euroopa Komisjoni.

BBC teatel lubas Johnson Ühendkuningriigile "uue kuldajastu" algust.

Ta lubas, et valitsus asub aktiivselt Brexiti-läbirääkimisi pidama. Johnsoni sõnul on teised Põhja-Iiri kaitsemeetme kokkulepped "suurepäraselt ühitatavad Belfasti leppega, millele me oleme loomulikult kindlalt pühendunud".

Iiri kaitsemeede peaks hoidma pärast Brexitit avatuna piiri Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa ja EL-i liikmesriigi Iirimaa vahel.

Brexiti toetajate hinnangul jätaks see Ühendkuningriigi EL-i kaubandusreeglitega liiga tihedalt seotuks. Mõned neist nõuavad, et kaitsemeetmele seataks konkreetne ajapiirang, et vältida selle tähtajatut kehtivust.

Johnson on lubanud kaitsemeetmest loobuda.

Vastne peaminister kinnitas, et Ühendkuningriigis elavad EL-i kodanikud võivad olla kindlad, et neile jääb õigus riigis elada.

Johnson juhtis oma esimest valitsusistungit peaministrina

Johnson juhtis varem neljapäeval ka oma esimest valitsusistungit ja lubas murda Brexiti tupikseisu, mis viis tema eelkäija Theresa May tagasiastumiseni.

Johnson ütles oma ministritele, et "meie riik on oma ajaloo murdepunktis". Ta kordas ka lubadust viia Ühendkuningriik Euroopa Liidust välja 31. oktoobriks "või varemgi".

Johnsonil on vähem kui sada päeva, et oma Brexiti-lubadus täide viia.

Oma esimeses kõnes peaministrina lubas Johnson hulga erinevaid asju, alates politsei kohalolu suurendamisest tänavatel kuni geneetiliselt muundatud toidu keelamiseni ja kiirema internetini.

Brexiti plaani täideviimiseks vahetas Johnson ametisse asudes mitu May valitsuse liiget välja käremeelsete Brexiti pooldajate vastu.

Uute valitsusliikmete seas on välisminister Dominic Raab, rahandusminister Sajid Javid, siseminister Priti Patel ja alamkoja liider Jacob Rees-Mogg.

Mitu neist töötasid 2016. aasta referendumil koos Johnsoni kampaaniaga Euroopa Liidust lahkumise poolt.