Johnson: veel on võimalus uue Brexiti-leppe sõlmimiseks

Briti peaminister Boris Johnson ütles, et praegu on veel kõik võimalused sõlmida Euroopa Liiduga uus Brexiti-lepe ning ta tahab ka täiesti uut kaubanduslepet.

"Me tahame teha täiesti selgeks, et Põhja-Iiri kaitsemeede ei ole hea, see on surnud, see peab minema. Lahkumiskokkulepe on surnud, see peab minema. Kuid veel on ruumi uue leppe tegemiseks," vahendas Reuters Johnsoni sõnu visiidil Šotimaa mereväebaasi.

"Me peame looma uue partnerluse kõigis asjades, mis on meile tähtsad, jagama koostööd kaitse, julgeoleku, luure, kultuuri, teaduse ja muudes valdkondades," lisas ta.

"Kõige selle keskmes on uus vabakaubanduslepe, millega me saame tagasi võtta kontrolli oma tollimaksude ja regulatsioonide üle ning teha asju teistmoodi seal, kus me tahame," rääkis Johnson.

Johnson välistas uue referendumi korraldamise Šotimaa iseseisvuse üle. 2014. aastal juba toimus selline hääletus.

"See oli kord-eluajal, kord-põlvkonnas asi. Seda räägiti kõigile," ütles Johnson. "Selle põhjal andsid nad oma hääled. Minu arvates oleks vale nüüd seda Šotimaa ja Suurbritannia rahvale antud lubadust murda ja teha uus referendum," rääkis peaminister.