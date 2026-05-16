Briti endine terviseminister Streeting kandideerib Tööpartei juhiks

Sel nädalal Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud Wes Streeting teatas laupäeval, et kandideerib leiboristide juhi ja peaministri Keir Starmeri asemele pärast partei katastroofilist tulemust kohalikel valimistel.

"Me vajame korralikku võistlust parimate kandidaatidega ja mina kandideerin," ütles Streeting kaks päeva pärast seda, kui Manchesteri linnapea Andy Burnham teatas oma kavatsusest saada parlamendiliikmeks.

Streeting lahkus valitsusest neljapäeval, mõistes hukka Starmeri juhtimisstiili, kuid ükski teine tippminister tema eeskuju ei järginud ning kohe ta juhivalimisi ei algatanud.

Hiljem samal päeval teatas Manchesteri linnapea Andy Burnham, et kandideerib parlamenti, mis võimaldaks tal edu korral samuti sisevalimistel osaleda.

Ametliku valimisprotsessi algatamisega viivitamist selgitas Tööpartei parempoolsesse tiiba kuuluv Streeting öeldes, et soovib näha võistlustules kõiki kandidaate.

"Kui me oleksime kiirustanud edasi Andyle kandideerimiseks võimalust andmata, puuduks uuel juhil, olgu selleks siis mina või keegi teine, legitiimsus," märkis Streeting.

Valitseva partei juht, kellel on Briti parlamendis suur enamus, saab automaatselt peaministriks.

Tööpartei sisevalimised saab algatada, kui 81 partei parlamendiliiget ehk 20 protsenti erakonna saadikutest toetab ametlikult Starmeri vastaskandidaati ja esitab vajalikud dokumendid.

Praeguse juhina pääseks Starmer automaatselt hääletussedelile, kui ta soovib oma kohta kaitsta.

Seejärel saavad hääletada nii leiboristide liikmed kui ka sidusorganisatsioonid, mitte ainult parlamendiliikmed. Nad seavad kandidaadid eelistusjärjekorda ning võitmiseks vajab kandidaat 50 protsenti häältest.

Tööpartei riiklik täitevkomitee (NEC), mis tegeleb partei kandidaatide valimisega, teatas reedel, et on lubanud Burnhamil kandideerida Loode-Inglismaal Makerfieldis toimuvatel järelvalimistel.

Makerfieldi valimised toimuvad eeldatavasti kõige varem juuni keskel, mis tähendab, et juhivalimised algatatakse tõenäoliselt pärast seda.

Poliitiline võimuvõitlus järgneb leiboristide kaotusele möödunud nädala kohalikel valimistel, mille tõttu on mitmed nooremministrid ja kümned partei parlamendiliikmed nõudnud Starmeri tagasiastumist.