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Burnham sai Briti Tööpartei uueks juhiks

Välismaa
Andy Burnham
Andy Burnham Autor/allikas: SCANPIX/Henry Nicholls/Pool Photo via AP
Välismaa

Suurbritannia võimul olev Tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle.

Reedesel konverentsil sõnas Burnham, et on peaministriks saamiseks valmis. Ta hoiatas aga, et praegu on Tööpartei viimane võimalus madalseisust väljumiseks.

Tulevane peaminister lubas viia otsustusõiguse Briti poliitika südamest Westminsterist piirkondlikele tasanditele ning juhtida ühtset meeskonda, et viia ellu muutus, mida riik tema sõnul hädasti vajab.

Ühtlasi avaldas Burnham tunnustust praegusele peaministrile Keir Starmerile, kellelt ta esmaspäeval ameti üle võtab.

Erakond ootab nüüd teateid uue valitsuskabineti koosseisu ja Burnhami valitsemisplaani kohta.

Kuigi Burnham kinnitas taas lubadust anda võim piirkondadele ja lõpetada sisekonfliktid eriarvamustel olevate Tööpartei saadikute vastu, on tema täpsemad poliitilised prioriteedid veel teadmata.

Burnham sõnas, et ei ole tulevast ministrite tuumikut veel lõplikult paika pannud, kuid tagab, et see esindaks erakonna kõiki tiibu.

Erakond ootab Burnhamilt võitu parempopulistide üle.

Lubadus tõkestada parempopulistliku Reform UK tõus tagas Burnhamile Tööpartei parlamendiliikmete toetuse. Saadikud pelgavad, et kaotavad järgmistel, hiljemalt 2029. aastal toimuvatel parlamendivalimistel kohad Brexiti-veterani Nigel Farage'i populistlikule erakonnale.

Reform UK on uuringutes juba mitu kuud esikohal olnud.

Viimastel nädalatel on see edumaa aga veidi murenema löönud, sest Farage'i otsus võtta vastu kampaaniatoetusi rikastelt suurrahastajatelt on tekitanud poleemikat. See võib anda Burnhamile võimaluse Tööpartei positsiooni parandada.

Samas ei ole Burnhamil palju aega. Kuna parlamendivalimisteni on jäänud kõige rohkem kolm aastat, peab ta asuma oma lubadusi võimalikult kiiresti ellu viima.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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