Kantar Emor parteide populaarsusest: EKRE on tõusnud kindlalt teiseks

Juulikuus vaieldamatult enim häält teinud poliitjõu ehk Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) taktika on toonud edu: kui praegu toimuksid riigikogu valimised, annaks neile hääle 19,4 protsenti valijatest, mida on 2,7 protsenti rohkem kui juunis ning ühtlasi tähendab see, et EKRE on populaarsuselt teine suurim poliitjõud Eestis, kirjutab Postimees.