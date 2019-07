Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) hindab kunstkattega mänguväljakutel kasutatava kummipuru ohtlikkust inimeste tervisele ja looduskeskkonnale. Tegemist on lisauuringutega 2017. aastal avaldatule, milles leiti, et risk tervisele on väga väike. Esialgu kummipuru keelata veel plaanis ei ole.

Jalgpalliväljakute kunstmuru sisaldab vanadest autorehvidest jahvatatud kummigraanuleid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta pehmendab kukkumisi, ta pehmendab libisemisi, lööke. Sellest kummist on kaks kolmandikku praegu valatud kujul kunstmuru mati all ja üks kolmandik ehk umbes kümne millimeetri paksune kiht on kunstmuru peal," selgitas Eesti jalgpalli liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Rehvidest tehtud kummimultši leiab ECHA andmetel ka laste mänguväljakutelt. Kolme aasta eest uuris kemikaaliamet Euroopa Komisjoni palvel, kas ümbertöödeldud graanulitega tehisväljakud võivad olla tervisele ohtlikud. Põhjuseks oli meedias avaldatud väited, et tehisväljakutel mängivatel lastel on suurem oht vähki haigestuda kui teistel. Uuringu tulemusena hinnati oht eluaegsel graanulitega kokkupuutumisel väga väikeseks.

Kunstmurukattega jalgpalliväljakuid Tallinnas on umbes 20 ja Eestis on neid kõigis maakondades.

"Kõikides Euroopa riikides kasutatakse kunstmuruväljakuid. Need on laialt levinud, rääkimata Põhjamaadest, millest on siin juttu olnud. Kindlasti on Saksamaa, Prantsusmaa - kõik need riigid kasutavad. Kui meil on kunstmuru selleks, et saaks halval, külmal perioodil mängida, siis lõunapoolsetes riikides jälle palaval ja kuival ajal saaks kunstmurul mängida," rääkis Sirel.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja lükkas neljapäeval ümber Saksa ajakirjandusest liikvele läinud info, nagu valmistataks Euroopa Komisjonis juba ette otsust kummigraanulite keelamise kohta, mistõttu kardeti ka kunstmurukattega jalgpalliväljakute keelamist.

Väljakutelt satuvad graanulid mikroplastina ka loodusse ja veekogudesse. Praegu tehakse lisauuringut.

"Esimene samm, mida praegu tehakse, on see, et Euroopa Kemikaaliamet analüüsib. Teine samm alles siis on, et kemikaaliamet esitab soovitused Euroopa Komisjonile, kes koos liikmesriikidega hakkavad arutama meetmeid. Alles siis saame rääkida tähtaegadest ja mis täpselt keelatakse ja piiratakse," rääkis keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik Mihkel Krusberg.

Alternatiivina on räägitud kummipuru asendamisest liiva või korgiga. Mihkel Krusbergi sõnul on võimalik, et uuringu põhjal tehakse ettepanek muuta teatud ainetele kehtestatud lubatud piirväärtusi. Praegu kasutatavad materjalid vastavad praegu kehtivatele nõuetele.