Lähipäevade kõrged termomeetrinäidud kukuvad uue nädala alguses kolinal

Aafrikast pärit kuumus tõi neljapäeval uued kuumarekordid Hollandis (40,7°C), Belgias (39,9°C) ja Saksamaal (41,5°C), Inglismaal mõõdeti sooja 37,9°C, Prantsusmaal 42°C ümber, edastab Eesti ilmateenistus.

Kiirust koguv lõuna-kaguvool sunnib kuumust edasi põhja poole liikuma, osa sellest on Norrasse ja Rootsi juba jõudnud, maksimumtemperatuurid kerkisid seal neljapäeval vastavalt 31,5°C ja 32,8°C-ni. Edasi kaardub tavatult soe õhumass ümber Põhja-Euroopat katva kõrgrõhuala, vallutab homseks Lapimaa ja valgub üle Soome, tõstes temperatuuri paar-kolm kraadi üle 30°C.

Ka Eestis läheb kuumemaks. Reede veel nii talumatu ei ole – päike varjub vahetevahel pilvede taha ega kõrveta pidevalt ning temperatuurifoon jääb napilt alla 30°C piiri. Nädalavahetusel aga avaneb meie õhuruum põhjakaarde ja saame täiendava portsu sooja. Laupäeval kerkivad maksimumid 30°C ümbrusse ja pühapäev on kõrgpunktiks, kui termomeetrinäidud kerkivad üle Eesti paar-kolm kraadi 30°C-st ülespoole.

Palavus võib liiga teha ja seda eriti linnades. Asfalt soojeneb päikese käes 50°C lähedale ja annab omalt poolt lisakütet, niisamuti hoonete seinad. Öine temperatuur langeb vaid napilt alla 20°C ega paku märgatavat jahutust.

Ilmateenistus märgib, et kuna on nädalavahetus, siis on ehk paljudel inimestel võimalus maale või veelgi parem – mere või järve äärde siirduda. Veepind on 20..24°C-ni soojenenud ega lase ka ümbritseval õhul kõrgustesse kerkida. "Kuid sealgi ei tohi jahutaval tuulel end petta lasta ning tundide kaupa päikesel end kõrvetada lasta. UV indeks on üle Eesti kõrge (üle 6) ja seda eelkõige keskpäevasel ajal. Iseäranis hoolega tuleb silm peal hoida lastel, kel mänguhoos joogivesi ununeb ja kipitavat turja tähelegi ei pane," manitseb ilmateenistus.

Tavatu kuumus ei jää siinmail pikalt pidama. Juba esmaspäeval toob kirdevool värskenduse ning õhutemperatuur langeb ligi 10°C võrra, idapoolsetes maakondades on siis sooja kuni 20°C, Tallinn-Tartu joonest lääne pool veel 20..25°C. Teisipäev on aga kõikjal suisa jahe. Praeguse prognoosi järgi kerkib päevamaksimum teisipäeval 19 °C-ni, kolmapäeval vaid 17 °C-ni.