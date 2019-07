Kokkulepe, mille allkirjastasid Valge Maja Ovaalkabinetis USA sisejulgeolekuministri kohusetäitja Kevin McAleenan ja Guatemala siseminister Enrique Degenhart, kohustaks migrante, teiste seas teel USA piirile Guatemalasse sisenevaid El Salvadori ja Hondurase kodanikke, taotlema asüüli Guatemalas, mitte Ühendriikide piiril.

USA sisejulgeolekuministeeriumi teatel ei sisalda kokkulepe väljendit "turvaline lähteriik" ning McAleenan möönis, et tegemist on lepet kirjeldava kõnekeelse väljendiga.

Guatemala turvaliseks lähteriigiks liigitav kokkulepe võib teha lõpu USA immigratsioonisüsteemi koormavale migranditulvale ja anda Trumpile järeleandmise, mida ta saab serveerida võiduna 2020. aasta presidendivalimiste kampaanias.

"See on väga tähtis päev," lausus Trump, väites, et see murranguline kokkulepe teeb lõpu koiottide ja inimkaubitsejate tegevusele.

Presidendi sõnul pakub kokkulepe legitiimsetele asüülitaotlejatele turvalisust ja peatab asüülipettuse piirkonnas.

McAleenani sõnul tuleks asüülitaotlused ja esimesed otsused teha kõige varaseimas asupaigas. "Kui Kesk-Ameerika migrandid võtavad ette teekonna USA piirile, saadetakse nad Guatemalasse tagasi, kui nad tahavad asüüli taotleda," lausus sisejulgeolekuministri kohusetäitja.

Tema sõnul peaks kokkulepe toimima hakkama augustis.

Teade kokkuleppe sõlmimisest Guatemalaga järgneb USA California osariigi kohtu otsusele blokeerida Trumpi valitsuse määrus uutest asüüli taotlemise reeglitest.

Guatemala ja Ühendriigid on rändeleppe üle läbirääkimisi pidanud kuid ja Trump ähvardas kolmapäeval kehtestada Kesk-Ameerika riigile tariifid, kui kokkuleppele ei jõuta.

"Me kehtestame kas tariifid või teeme midagi muud. Me kaalume Guatemalaga seoses midagi väga karmi," lausus USA president.

Praegu pole selge, mis kujul USA-Guatemala rändelepe jõustub. Guatemala põhiseaduskohus on andnud välja kolm tõkendmeedet valitsuse takistamiseks kongressi heakskiiduta Ühendriikidega sellist lepet sõlmimast.

Rändelepet USA-ga ei toeta mõlemad Guatemala 11. augusti presidendivalimiste kandidaadid: vasaktsentrist Sandra Torres ja konservatiiv Alejandro Giammattei.

Ühendriikide esindajatekoja välisasjade komitee demokraadist esimees Eliot Engel nimetas kokkulepet julmaks ja ebamoraalseks, väites, et Guatemalal puuduvad piisavad asüüli- ja kaitseprotsessid.

"Lühidalt, Guatemala ei ole põgenike ja asüülitaotlejate jaoks turvaline riik, nagu näeb ette seadus," sõnas Engel.

McAleenan kinnitas aga, et Guatemala on asüülikaitse pakkumises tubli sammu edasi astunud. "Guatemala on suutnud viimasel viiel aastal oluliselt vähendada mõrvade ja vägivaldse kuritegevuse määra," sõnas ta. "Me ootame selle jätkumist."

USA administratsioon peatas märtsis abi Guatemalale, El Salvadorile ja Hondurasele pärast seda, kui president Trump heitis kolmele riigile ette, et nad ei tee midagi migrantide voolu takistamiseks.

Trumpi valitsus teatas juuli keskpaigas, et asub rakendama keskameeriklaste suhtes uut asüülipoliitikat. Uue korra kohaselt ei ole eelnevalt kolmandat riiki läbinud asüülitaotlejatel õigust taotleda asüüli USA lõunapiiril.