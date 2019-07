Üheksaliikmelise ülemkohtu viis konservatiivist kohtunikku andsid president Donald Trumpi valitsusele loa alustada tööd nelja lepingu alusel, mille administratsioon on kaitseministeeriumi raha kasutamiseks sõlminud. Kohtuotsus vabastab tõkendi alt umbes 2,5 miljardit dollarit.

Ülemkohus muutis sellega ära madalama astme kohtute otsuse külmutada kaitseministeeriumi eelarvest piirimüüri projektidele tehtavad rahaeraldised.

Otsus võimaldab Trumpil alustada oma 2016. aasta presidendivalimiste kampaania peamise lubaduse elluviimist.

"Vau! Suur võit müüri asjus. Ühendriikide ülemkohus muutis ära madalama astme kohtu tõkendi, lubades lõunapiiri müüriga edasi minna. Suur võit piirijulgeolekule ja õigusriigile," säutsus president pärast ülemkohtu otsust.

Föderaalvalitsus loodab kasutada piirimüüri ehitamiseks 3,6 miljardit sõjaväe ehitusprojektidele mõeldud raha, 2,5 miljardit kaitseministeeriumi raha ja 600 miljonit dollarit ühest rahandusministeeriumi fondist.

Trump kuulutas varem sel aastal välja eriolukorra USA lõunapiiril, et rahastada kongressist mööda minnes oma piirimüüri kava kaitseministeeriumi eelarvest. Eriolukorra kaebasid otsekohe kohtusse umbes 20 osariiki koos õigus- ja keskkonnaühendustega, kes väitsid, et see rikub põhiseadust.

Mais langetas üheksanda ringkonna föderaalne apellatsioonikohus otsuse hagejate kasuks ja väljastas ajutise tõkendi Pentagoni raha kasutamisele piirimüüri rajamiseks.

Reedel otsustas ülemkohus häältega 5-4, et valitsus "on praeguses järgus piisavalt näidanud", et kodanikuühenduste hagidel puudus rahaeraldiste vaidlustamiseks alus.

Ameerika kodanikuvabaduste liit (ACLU) lubas kohe pärast ülemkohtu otsuse teatavaks tegemist taotleda üheksanda ringkonna kohtult kiirendatud korras otsust "Trumpi piirimüüri tekitatud pöördumatu ja vahetu kahju peatamiseks".

"Piirikogukonnad, keskkond ja meie põhiseaduses sätestatud võimude lahusus saavad püsivalt kahjustatud, kui Trump peaks pääsema puhtalt sõjaväe raha laristamisega ksenofoobsele piirimüürile, millest kongress keeldus," ütles ACLU advokaat Dror Ladin.