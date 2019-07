Otsusest teatas eelmisel nädalal nõukogu esimees Janis Lange, vahendas Läti ringhääling.

Berzinši ja Strakšase jaoks on 12. august viimaseks tööpäevas riiklikus raudteefirmas. Eriks Šmuksts ja Ainis Sturmanis aga jätkavad juhatuse liikmetena.

Lange põhjendas otsust sellega, et riigiettevõtte juhtide ja transpordiministeeriumi vahel pole enam konstruktiivset dialoogi ning nõukogu kui aktsionäri ehk riigi esindaja pidi praeguse segase olukorra lõpetama, sest ettemääramatus kahjustab nii raudteefirmat kui ka transpordisektorit tervikuna.

Ajutisteks juhatuse liikmeteks saavad uue konkursi tulemuste selgumiseni Maris Kleinbergs ja Andris Lubans. Esimene on olnud ettevõtete Schenker ja Latvijas Pasts ning teine Latvijas Auto ja Pasazieru Vilciensi juhiks.

Erakonda Uued Konservatiivid esindav transpordiminister Talis Linkaits teatas juba 7. mail, et ei usalda juhatuse esimeest Berzinšit ja juhatuse liikmeid Strakšast ja Sturmanist ning kutsus riigifirma nõukogu üles mehi ametist vabastama.

Ministri sõnul tulenes tema kriitika juhatuse aadressil sellest, et konkurentsi on piiratud ning et temani on jõudnud teated korruptsioonist, mis on praeguseks juba korruptsioonitõrjebüroole (KNAB) edastatud.

Juhatuse liikmed omakorda teatasid, et kriitika tulenevat hoopis ministri soovist riiklik raudteefirma erastada. Berzinš ja Strakšas nõudsid omakorda, et politsei alustaks minister Linkaitsi suhtes laimamist puudutavat juurdlust.

Läti Raudtee annab tööd umbes 10 000 inimesele ning vastutab umbes 2000 kilomeetri ulatuses raudteeühenduste eest.