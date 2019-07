Sindi paisu lammutamine muutis jõe ojaks ja jättis paljud kaevud tühjaks

Pärast Pärnu jõel asunud Sindi paisu lammutamist pole paisust ligi kaks kilomeetrit ülesvoolu enam jõge ollagi ja kivide vahel voolab vaid hädine nire, paljud jõeäärsed majapidamised on jäänud kaevuveeta. Kuna tänavune suvi on kuiv nagu mullunegi, võib sellelgi olla veepuuduses oma osa.

Pulli küla elanik Väino Vunk näitas kivil seistes, kui kõrge oli vesi, kui jõgi alles oli. Nüüd tuleb sellega leppida, sest paisu asemele rajatava kärestiku valmimise järel tõuseb vesi umbes 60 sentimeetrit ja see parandab olukorda vaid pisut. Leevendust tooksid ehk korralik vihmane sügis ja lumerohke talv, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vesi on läinud nii alla, et jõest ei saa kastmisvett ka enam varsti. Kaevus ka vett ei ole. Minimaalselt saame võtta - ainult joogivett natukene. Tekib probleem pesu pesemisega ja WC-ga samamoodi," rääkis Vunk, tunnistades samas, et keskkonnaagentuur on lubanud kannatavatele majapidamistele puurkaevu ehitada.

Jõeta jäämine kurvastab teisigi. "Nüüd näeb selle jõepõhja ära. Enne oli nii sügav jõgi siin, et neid kive üldse näha polnudki. Sai ju paadiga sõita ja mootorpaadiga. Me ei osanud arvatagi, et see veetase nii palju kukub. Meil oli juttu, et poolteist meetrit kummastki kaldast jääb jõgi kitsamaks. Siin on 20 meetrit. Jõe nime on raske anda, see on sõuke kärestik, oja," rääkis Pulli elanik Toomas Heinmets.

Kuidagi läks nii, et paisu likvideermise eest sattus võitlema pärnakast pensionär Hans Soll. Nüüd on rahvas tema peale pahane, kuigi tema polnud otsustaja.

"Ma olen nii õnnetu, et niimoodi üldse lubati teha, et nad midagi ei arvestanud ette, ja kuidas härra Soll enda tahtmise sai ja meie siin, terve küla kannatame," rääkis Pulli elanik Linda Kuusik.

Tori vald on elanike kaebused edastanud keskkonnaagentuurile. "Teisel pool jõge on ka probleemid ja meile on ka signaale tulnud. Ja meie omalt poolt oleme ka keskkonnaagentuurile vastanud. Proovime igati aidata ja koostööd teha, et need asjad siin lahendada," ütles Tori vallavanem Lauri Luur.

"Täna on olukord selline, kus on teada 18 majapidamist jõe kaldal, kust on vesi salvkaevudest kadunud. Juba 2017. aastal me 16 perele uue kaevu rajasime. Need olid nii-öelda läbi uuritud, ette teada," rääkis keskkonnaagentuuri Sindi paisu projektijuht Külli Tammur.

Puurkaevude ehitamiseks tuleb raha Pärnu jõestiku elupaikade taastamise projekti vahenditest ning inimesed ise ei pea midagi maksma.

Kes need kinni maksab? Sellestsamast Pärnu jõestiku elupaikade taastamise projekti vahenditest, inimesed ise ei pea mitte sentigi maksma.