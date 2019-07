Õunaaia omanikud saavad üleliigse saagi tallinlastele jagada

Õunastopi eestvedaja Marika Juusu sõnul sai idee alguse möödunud aastal, kui tal oli mure, mida teha liigsete õuntega. Kuigi tema pere tegi õuntest moosi ja mahla ning jagas ka sõpradele, jäi neid liiga palju üle ja pidi seetõttu lihtsalt ära viskama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mu sõbranna viis kotitäie kaupa Lasnamäele ühele neljalapselisele perele, kes oli nii rõõmus ja õnnelik nende õunte üle. Siis ma mõtlesin, et nii kahju on neid õunu ära visata, kui võiks tegelikult anda lastele, kes elavad kortermajades. Eelmisel aastal süda juba hakkas kripeldama, valutama ja sel aastal samamoodi. Kui õunad hakkasid ähvardavalt puu otsas paisuma, siis mõtlesin, et midagi peab ette võtma, et ei peaks see aasta õunu niimoodi ära viskama. Siis tuligi selline mõte," selgitas Juusu.

Õunastop peatused rajatakse nelja Lasnamäe lasteaeda ja Kalamaja parki. Läbirääkimised käivad veel Kesklinna valitsusega, et ka mõni kesklinna park saaks endale Õunastop peatuse.

Kui inimestel on koduaias õunu, kuid ei saa neid ise transportida, võib kohale tellida Omniva kulleri, kes õunad kodust peatusesse toimetab.

"Pakub ligi kolm nädalat tasuta transporti õunaaia omanikele, kes panevad oma õunad kuhugi aia juurde - selle kõik saab kokku leppida - ja omniva tuleb ja toob siis ise need õunad õunapeatustesse," rääkis Juusu.

Õunte jagamist äraviskamise asemel toetavad ka kalamajalased. "See on lihtsalt nii tore, eriti sellises kohas nagu mänguplats, kus kõik lapsed jooksevad ringi ja müttavad päev läbi, siis on väga tore, kui saab ka värske ja tervisliku snäki. Seda enam, kui inimestel jääb neid üle, siis on hea, kui need jõuavad sinna, kus neid on vaja," rääkis Kalamaja elanik Erki Pärnoja.

Ideele saab hoogu anda Hooandja veebileheküljel.