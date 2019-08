Haridusvaldkonna allasutused torkavad silma suure hulga suhtekorraldajatega

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõi neljapäeval riigiasutuste ühendameti alla koondamist kommenteerides välja, et näiteks haridusvaldkonnas on dubleerivaid tegevusi SA Innove ja SA Archimedes puhul. Tähelepanuväärne on, et mõlema asutuse kommunikatsiooniosakondades töötab pea sama palju inimesi, kui haridus- ja teadusministeeriumi enda kommunikatsiooniosakonnas.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnas töötab kokku kaheksa inimest, mis on näiteks suurem kui rahandusministeeriumi (kuus), sotsiaalministeeriumi (kuus) või kultuuriministeeriumi (kolm) vastava osakonna töötajate arv.

Archimedese kommunikatsiooniosakonnas töötab aga samuti kuus inimest: lisaks osakonna juhatajale kolm kommunikatsioonispetsialisti, üks kommunikatsioonispetsialist/meediaekspert ja üks infospetsialist.

Innoves on ühes üksuses koos kommunikatsioon ja rahvusvaheline koostöö. Lisaks üksuse juhile on selles üksuses veel sisekommunikatsioonijuht ja neli inimest, kelle ametinimetuseks on kommunikatsioonispetsialist.

Ka haridusvaldkonna ülejäänud allasutustes on tööl kommunikatsiooniinimesi, kuid arvuliselt mitte nii palju kui Innoves ja Archimedeses.

Hariduse Infotehnoloogia sihtasutuses on turunduskommunikatsiooni osakond, kus töötab kolm inimest. SA Eesti Teadusagentuuris töötavad kommunikatsiooni valdkonnas kommunikatsioonijuht, turundus- ja kommunikatsioonispetsialist ning kaks kommunikatsioonispetsialisti, kellest üks on 0,75 ja teine 0,25 koormusega ehk kokku on teadusagentuuris kolm kommunikatsiooniga tegelevat töötajat.

SA Kutsekoda on kommunikatsiooniga tegelevaid töötajaid kaks - kommunikatsioonijuht ja kommunikatsioonispetsialist.

Eesti Keele instituudis töötab teabejuht.

Keeleinspektsioonil, Eesti Noorsootöö keskusel ja Spordikoolituse ja -Teabe sihtasutusel eraldi kommunikatsiooniinimesi tööl pole.