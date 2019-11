Haridusministeerium liidab hulga allasutusi hariduse ja noorte ühendametiks

Teisipäeval kogunenud ministeeriumi haldusala asutuste konsolideerimise töörühm eesotsas kantsler Mart Laidmetsaga tutvus rakendusuuringute keskuse CentAR pakutud kolme soovitusliku stsenaariumiga ministeeriumi haldusala asutuste ümberkorraldamiseks. Juhtrühm nõustus CentAR-i analüütikute eelistatud variandiga, mille kohaselt võiksid tulevikus tegutseda noorte ja hariduse valdkonna asutused koos.

Kantsler Laidmetsa sõnul pidasid ministeeriumi juhtrühm ja CentAR-i analüütikud kõige mõjusamaks stsenaariumi, mille puhul koonduvad loodavasse ühendametisse haridusvaldkonna rakendusasutused SA Innove, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, SA Archimedes ning noorte valdkonna asutus Eesti Noosootöö Keskus.

"Võtsime lähtealuseks selle, milline on tänastes asutustes pakutavate teenuste sisu. Ühtlasi toetab meie plaan riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks – loodava ühendasutuse puhul muu hulgas ka formaal- ja mitteformaalõppe paremaks lõimimiseks," sõnas Laidmets.

Haridus- ja noortevaldkonna ühendasutuse loomist eelistati ka seetõttu, et see võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust, muuta tööjaotuse loogilisemaks ja teenused selgepiirilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid.

Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas olevad keele- ja teadusvaldkonna asutused (Eesti Teadusagentuur, Eesti Keele Instituut ja Keeleinspektsioon) jäävad tegutsema eraldiseisvalt. Samuti ei liideta ühendasutusega sihtasutust Kutsekoda ning spordikoolituse ja -teabe sihtasutust. Nende töös on vähe kattuvust ja rollid on selgelt jagatud.

Laidmetsa sõnul analüüsitakse eraldi veel seda, kas keelepoliitika paremaks rakendamiseks võiks praegusele keeleinspektsioonile anda funktsioone juurde ning kujundada see keeleametiks.

CentAR-i analüütikute pakutule toetudes asub projekti töörühm edasi tegutsema. Asutuste esindajaid kaasates töötatakse läbi senised teenused ja tehakse ettepanek ühendameti struktuuriks. Ühendamet alustab tööd järgmise õppeaasta alguses, septembris 2020.

CentAR-i analüüsi lõppvariant valmib novembrikuu teises pooles, siis tehakse see ka kõigile soovijatele kättesaadavaks. Samuti tutvustab ministeerium lähinädalatel ühendameti loomise täpsemaid plaane ka valitsusele.

Haridusminister Mailis Reps on varem ühendamiskava kommenteerides öelnud, et ministeerium ja allasutused teevad kohati ühte ja sama asja. "Kohati võib-olla on natuke segane, kellel mis vastutus on. Ka allasutused omavahel on dubleerimises - Innovel on omad inimesed, Archimedesel on omad inimesed, noortekeskusel on omad inimesed, aga tihtipeale need programmid, mida rakendatakse, on üsna sarnased," selgitas Reps augusti alguses.

Uue asutuse võimalikuks tegevuskohaks saab varem justiitsministeeriumi käsutuses olnud hoone Tallinnas Tõnismäel.

Reps lisas toona, et kui praegu töötab ministeeriumis ja selle allasutustes 700 inimest, siis asutusi liites vaadatakse ka personalivajadus üle.

"Sellist suurt koondamislainet esimeses ringis kindlasti ei tule, aga vaadatakse tasapisi - võib-olla 600-700 inimest on veidi palju," ütles minister.

Ametite koondamine ootab ees ka maa- ja planeeringute valdkonda, transporti, keskkonna- ja põllumajandusasutusi.