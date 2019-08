Riigireform: 20 riigiasutuse asemele kuus suurt ühendametit

Arvuliselt kõige rohkem asutusi plaanitakse liita haridusvaldkonnas.

1. septembrist 2020 tööd alustama hakkavas haridusvaldkonna konsolideeritud ühendametisse koondatakse SA Innove, SA Archimedes, SA Eesti Teadusagentuur, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Kutsekoda, Eesti Noorsootöö Keskus, keeleinspektsioon, Eesti Keele Instituut ning Spordikoolituse ja -Teabe SA. Üks võimalik ühendasutuse nime ettepanek on haridusamet.

Haridusameti projekti raames viiakse Riigi Tugiteenuste Keskusesse üle kahest asutusest (SA Innove ja SA Archimedes) rakendusüksuse funktsioonid tähtajaga 1. aprill 2020 ning arvestusteenuste (personali-, palga- ja finantsarvestus) osutamine kõigist konsolideeritavatest asutustest.

Teiseks soovitakse moodustada maa- ja planeeringute valdkonna ühendamet, kuhu koondatakse maa-amet, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talitus. Maa- ja planeeringute valdkonna ühendamet peaks alustama tegevust 2021. aastal.

Kaks uut ühendametit moodustataks transpordivaldkonnas - esiteks transpordi planeerimise ja investeeringute valdkondade ühendamet ja teiseks transpordi järelevalve valdkonna ühendamet.

Praegused asutused, keda reform puudutab, on maanteeamet, veeteede amet, lennuamet ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet. Nende nelja asutuse põhjal loodavad kaks ühendametit peaksid tegevust alustama 2021. aasta jooksul. Analüüsis märgitakse, et nelja ameti koondamine kahte ühendametisse ei too küll kaasa suurt rahalist võitu, küll aga parema transpordiliikide ülese planeerimise ja järelevalve võimekuse kasvu.

Viies ühendamet moodustatakse põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti liitmisel ning sellest tekiks põllumajanduse ja toiduvaldkonna ühendamet. See amet peaks alustama tööd 2021. aasta jaanuaris ja peakorteri asukohaks saaks Saku.

Kuues uus suur ühendamet moodustataks keskkonna valdkonnas. Keskkonna valdkonna ühendameti alla koondataks kaks asutust - keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon, kelle funktsioonid kattuvad analüüsi järgi oluliselt. Kahe asutuse liitmisel peaks oluliselt vähenema halduskoormus ning liitmine peaks vältima ka tööülesannete praegust killustamist. Keskkonnavaldkonna ühendamet peaks alustama tööd jaanuaris 2021.

Valitsuskabinetis arutusele tulevas analüüsis märgitakse, et reformi tulemusel peab avalike teenuste kvaliteet jääma vähemalt samale tasemele või paranema ning asutuse töötajate jaoks peab töökeskkonna kvaliteet ja tööandja poolsed tingimused jääma vähemalt samaks või muutuma paremaks.

Muudatuste läbiviimiseks määratakse koordineerivas asutuses või ministeeriumis keskne projektijuht, kes vastutab analüüsi fookuse, tähtaegade ning analüüsi tulemusel otsuste ning lahenduste väljatöötamise eest.