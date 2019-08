Pärnus taastati merepäevade traditsioon

Esimesed külalised olid kohal kohe pärast avamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurt tähelepanu on korraldajad pööranud mereohutusele ja nii näitavad Jaagupi vabatahtlikud merepäästjad kahel päeval, kuidas laevahukul alus maha jätta ja päästepaati minna.

Paljude veel ja vees toimvate tegevuste kõrval on kaldalgi, mida ette võtta.

"Mul on hea meel tõdeda, et Pärnul on jälle merepäevad. Ma olen ise pärnakas ja kui ma siit linnast lahkusin 22 aastat tagasi, siis ma mäletan, et oli Watergate. Nüüd on olnud pikk paus ja midagi ei ole toimunud. Pärnul peavad olema oma merepäevad," rääkis korraldaja Jakob Kose.

"Kuna kaluriküla on üks eestvedajatest Pärnu merepäevadel, siis loomulikult tegime põhimise siin. Teine sadam, mis on kaasatud, on Pärnu jahtklubi, kus on samuti lahedaid tegevusi. Veetakso on avatud jahtklubi ja kaluriküla vahel," lisas ta.