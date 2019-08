Pühapäeval püsib ilm jahe ja peamiselt pilvine

Pühapäeva öö tuleb vahelduva pilvisusega, Kagu-Eestis on sajuvõimalus suurem. Tuul puhub kõikjal põhjakaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur on 4 kuni 9 kraadi sisemaal ja kuni 12 kraadi rannikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on taevas selge või üksikute pilvedega, vaid ida pool võib sadada. Puhub loode- ja põhjatuul 2 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Päeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja ikka tuleb hoovihmaks valmis olla. Põhja- ja loodetuul puhub 3 kuni 8 meetrit sekundis ning temperatuur kerkib kõige rohkem 18 kraadini.

Õhtu on kuiv, kuigi taevas on pilvine. Tuul on põhjast ja loodest 3 kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 12 kuni 16 kraadi vahele.

Uue nädala algus on soojem ja kuivem, kuid edasi kimbutavad paiguti taas hoovihmad.