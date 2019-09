Tallinna liiklusummikud suurendavad nn pargi ja reisi parklate kasutamist

Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja liikluse alal Talvo Rüütelmaa ütles ERR-ile, et autode arv Tallinnas suureneb pidevalt.

"Viimaste aastate jooksul on igal aastal lisandunud meie liiklusesse viis protsenti sõidukeid juurde ja kõik me liiklejatena näeme ja tunnetame seda," sõnas ta.

Rüütelmaa julgustab vältima autoga kesklinna sõitmist. Tema sõnul on Tallinnas loodud nn pargi ja reisi parklates veel ruumi.

"Tallinnas on "pargi ja reisi" parklad kõikides linna sisenevates suundades. Kõige suurema täituvusega on Kesklinna parkla Pärnu maanteel endise kommivabriku juures. Õismäe, Viimsi, Oru ja Laagna "pargi ja reisi" parklates on veel piisavalt ruumi, et oma sõiduk päevaks sinna jätta," rääkis Rüütelmaa.

Ta tuletas meelde, et kõik, ka väljastpoolt Tallinna tulijad, kes jätavad oma sõiduki "pargi ja reisi" parklasse, saavad kogu päeva sõita Tallinna ühistranspordis tasuta. "Selleks tuleb muretseda roheline kaart ja panna sinna kolm eurot tagatisraha, aga selle saab õhtul autole järele minnes tagasi," lisas Rüütelmaa.

Siim Kallas ütles Euroopa Komisjoni transpordivolinikuna töötades, et ühistranspordi puhul on peamine küsimus selles, kuidas tagada atraktiivsus. See sõltub peamiselt kiirusest ja sagedusest - inimesed ei taha üle paari minuti oodata.

Talvo Rüütelmaa hinnangul ei ole ka kümmekond minutit pikk aeg bussi oodata. Tema kinnitusel jälgitakse ühistranspordi liikumist pidevalt, et seda inimestele mugavamaks teha.

"Ühistranspordi maatriks on siiski pisut keerulisem. Mis puudutab busside liikumise graafikut, siis jälgitakse pidevalt valideerimiste arvu ja kui see tõuseb üle teatud piiri, pannakse näiteks liinile suurem buss. Ja kui ka sellest ei piisa, siis teinekord ka kaks bussi, et rahvas ära vedada. Kas kümme minutit bussi oodata on pikk aeg või mitte, on omaette küsimus. Praegu püsivad bussid väga hästi graafikus ja igaühel on võimalus valida väljumine, mis talle sobib," rääkis Rüütelmaa.

Nn pargi ja reisi parklasse jäetud auto pärast muretsema ei pea, sellel saab Tallinna kodulehe kaudu kas või ise silma peal hoida.

"Nn pargi ja reisi parklad on varustatud ka valvekaameratega, nii et kui seal peaks olema mõni intsident või arusaamatus, siis on hiljem võimalik salvestuste pealt kõik üle vaadata ja kontrollida. Ja kui inimesel tekib keset päeva mure, siis on tal võimalik Tallinna linna avaliku veebilehe kaudu oma autot vaadata," rääkis Talvo Rüütelmaa.