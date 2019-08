Riigi asutatud sihtasutuste varade kogumaht vähenes aruande kohaselt kokku 25 mlljoni euro ehk kahe protsendi võrra. Käibevara maht vähenes 39 miljoni euro võrra ja põhivara maht kasvas 14 mlljoni euro võrra.

Tegevustulude ja -kulude koondmaht kasvasid 2018. aastal rekordtasemele, ulatudes esmakordselt mõlemad üle 1,1 miljoni euro. Tegevustulud tõusid aastaga 164 miljoni euro ehk 16 protsendi võrra, tegevuskulud tõusid 175 miljoni euroni ehk 18 protsendi võrra. Saadud toetuste maht kasvas 128 miljoni euroni ehk 22 protsendi võrra ning antud toetuste maht kasvas 105 mlljoni euroni ehk 30 protsendi võrra, seisab aruandes.

Ainuasutajaks on riik neist 40 sihtasutuses. 67 riigile kuuluva sihtasutuse majandustegevuse analüüsi on kaasatud 65 sihtasutuse andmed. Välja on jäetud

Euroopa Kool, mis asutati 2018. aasta detsembris ja Narva Aleksandri Kirik, sest sihtasutuses pole aastatel 2017 - 2018 majandustegevust toimunud.

Aruandes märgitakse, et aastatel 2006-2018 on riigi sihtasutuste arv aastate lõikes muutunud, kuid 2018. aasta lõpuks on analüüsitavaid sihtasutusi üks vähem, kui 2006. aastal.

Töötajate arv on vaadeldavas perioodis olnud tõusutrendis, kasvades kokku pea 50 protsendi võrra ja moodustades aasta lõpu seisuga 13 767 töötajat ehk aastane kasv on olnud neli protsenti.

Riigile kuulub sajaprotsendiline osalus 25 äriühingus

2018. aasta alguse seisuga osales riik kokku 35 äriühingus, neist jätkuvalt tegutsevaid oli 29. Tegutsevatest ettevõtetest olid aruandeaasta lõpu seisuga 100 riigi osalusega ehk riigi äriühinguid 25 ning alla 50 protsendi suurune osalus oli riigil ühes äriühingus.

Ülejäänud kolme äriühingu puhul jäi riigi osalus vahemikku 51-93,3 protsenti kusjuures AS-is Levira ei ole riigil vaatamata 51-protsendilise osalusele otsustusõigust, sest äriühingu põhikirjast tulenevalt on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmiseks vaja 2/3 häältest, seisab aruandes.

2018. aasta lõpu seisuga osales riik kokku 32 äriühingus, neist jätkuvalt tegutsevaid oli 29. Aasta jooksul vähenes riigi osaluste koguarv kolme võrra.

Lõpule jõudsid Eesti Kaardikeskuse ja Eesti Geoloogiakeskuse likvideerimismenetlused ning äriühingud kustutati registrist. Seoses majandusaasta aruannete mitte esitamisega kustutati registrist kohtuotsusega riigi omandisse konfiskeeritud Terrasport OÜ.

Enim riigi osalusega jätkuvalt tegutsevaid äriühinguid on endiselt majandus- ja

kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas, kokku 19. Üldse valitses 2018. aasta lõpu seisuga osalusi äriühingutes kuus ministeeriumi.