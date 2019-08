Tori põhikool sai kunstmuruväljakuga staadioni

Staadioni renoveerimiseks hakati ettevalmistusi tegema juba väikese Tori valla ajal, nii pole imestada, et praeguse vallavanema Lauri Luuri kõrval sai Tori Põrguliste eestvedajalt Ahto Saarelt fännisärgi ka eelmine vallavanem Kaie Toobal. Kõige rohkem rõõmustavadki kool ja jalgpallurid, kuigi staadioni võivad kasutada kõik, ei tule mingit aeda ega lukustatud väravaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nii me oleme mõelnud, et see oleks kogukonnale avatud, et ei oleks aia sees. Ja tahame loota, et see meil ka säilib hästi, et oleksime heaperemehelikud. Kuna see kunstmuruväljak on selline, mis jalgpallile kõige rohkem sobib, siis täna on tähelepanu jalgpallil. Aga kindlasti koolilastega teeme siin kõike muud ka. Lisaks on kõrval korvpalliväljak, nii et ei ole ka seda unustanud," rääkis Tori põhikooli juht Pille Usin.

Jalgpallis astusid esimesena väljakule Tori noored, kel tuli mängida Eesti Jalgpalliliidu esindusega. Tori Põrgulised aga treenis kõigepealt vanal staadionil ja kui see täiesti kõlbmatuks muutus, siis andis kohalik mees Kalle Lasn neile harjutamiseks oma maalapi.

Tori Põrguliste eestvedaja Ahto Saar ütles, et nüüd võib maaomanik selle maatüki tagasi saada.

Tori Põrgulised mängib rahvaliigas ja peab seda täiesti sobivaks.