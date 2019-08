Trump kirjutas Twitteris, et Kimi avaldused sisaldusid temale saadetud kirjas, ning et ta "ootab kannatamatult kohtumist Kimiga mitte liiga kauges tulevikus".

Trump sai Kimi kolmeleheküljelise kirja kätte neljapäeval pärast seda, kui Pyongyang katsetas kahe nädala jooksul rakette neli korda. Põhja-Korea liidri sõnul olid katsetused vastus Lõuna-Korea ja USA ühisele sõjaväeõppusele.

Trump ütles, et on Põhja-Koreale pahameelt tekitavate USA-Lõuna-Korea sõjamängude asjus ühel meelel Kimiga.

"Need sõjamängud talle rõõmu ei valmistanud," lausus Trump Kimi kirja sisust rääkides. Trumpi sõnul kirjeldati kirjas, miks Pyongyang raketikatsetusi korraldab.

"Teate, ka mulle pole need (õppused) kunagi meeldinud. Ei ole kunagi fänn olnud. Ja teate miks? Ma ei taha nende eest maksta," ütles president.

Põhja-Korea tulistas laupäeva varahommikul taas kaks raketti Jaapani merre, teatas Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap viidates armee ülemjuhatuse infole.

Sõjaväe andmetel tulistati raketid välja riigi kirdeosas asuva Hamhungi linna ümbrusest.

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!