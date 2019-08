Põhja-Korea tegi taas raketikatsetusi ning kritiseeris lõunanaabrit

Lõuna-Korea sõjaväe andmetel tulistati lendkehad Kangwoni provintsis asuva Tongchoni linna lähedalt. Lendkehade kõrgus oli haripunktis 30 kilomeetrit ning pärast umbes 230-kilomeetrist lendu kukkusid need Korea poolsaare ja Jaapani vahele.

Tulistatud lendkehade täpne tüüp pole kindel. USA ja Lõuna-Korea väejuhatused asusid katsetust uurima ega osanud kohe öelda, kas Põhja-Korea katsetas ballistilisi rakette või reaktiivsuurtükki.

Soul on enamike varasemate katsetuste kohta öelnud, et Põhja-Korea tulistas lühimaa ballistilisi rakette. Pyongyang on nende kohta öelnud, et katsetas "mitut suurekaliibrilist raketti samaaegselt tulistavat süsteemi.

ÜRO resolutsioonid keelavad Põhja-Koreal ballistilisi rakette katsetada.

See oli viimaste kuude kuues Põhja-Korea relvakatsetus.

Põhja-Korea eelmine katsetus toimus alles laupäeval. Siis katsetati rakette ning need tulistati Põhja-Korea kirdeosas asuva Hamhungi linna ümbrusest.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles siis, et katsetused olid vastus Lõuna-Korea ja USA ühisele sõjaväeõppusele. Põhja-Korea ähvardas juba enne seda uute relvakatsetustega ning ütles, et ühisõppus rikub Pyongyangi, Washingtoni ja Souli diplomaatilist protsessi.

Uudisteagentuur KCNA edastatud Põhja-Korea välisministeeriumi avalduses süüdistas Pyongyang Souli "meie vastu trotslikult agressiivse sõjaharjutuse korraldamises".

Stalinistlik riik peab USA ja Lõuna-Korea ühisõppusi kallaletungi harjutamiseks ja on neile alati raevukalt reageerinud.

Lisaks tegi Põhja-Korea avaldus otsest kriitikat Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini aadressil, vahendab BBC.

Moon pidas neljapäeval Jaapani okupatsiooni lõpu aastapäeval kõne, milles lubas Korea poolsaare ühendamist aastaks 2045. Samuti rõhutas Lõuna-Korea president, et poolsaare tuumarelvavabaks muutmine on selle protsessi kõige murrangulisem osa.

Põhja-Korea avaldus heitis Moonile nüüd ette, et viimane jätkab rahust rääkides endiselt ühiseid sõjaväeõppusi USA-ga.

"Me seame kahtluse alla isegi tema mõtlemisvõime, kui ta räägib kõnelustest Põhja ja Lõuna vahel ajal, kui mängib läbi sõjastsenaariume, kuidas hävitada suurem osa meie relvajõududest 90 päeva jooksul. Ta on tõeliselt häbitu mees."