USA kaitseminister Mark Esper teatas reedel Soulis visiidil olles, et Lõuna-Korea peab USA sõdurite riigis viibimise eest rohkem tasuma. Samuti märkis Esper, et Lõuna-Koreal tuleks hoida elus luureandmete jagamise lepet Jaapaniga, mille Soul ja Tokyo on ajalugu puudutavate tülide tõttu hetkel unarusse jätnud.

Kohtudes oma kolleegi Jeong Kyeong-doo ütles Esper ka seda, et USA ja Lõuna-Korea peaksid olema ühiste sõjaväeõppuste korraldamisel paindlikumad, et toetada diplomaatilisi püüdlusi lõpetada Põhja-Korea tuumarelvastumine. Samas ei teatanud ta otsesõnu ühisõppuste kärpimisest, vahendas Reuters.

Põhja-Korea teatas neljapäeval, et lükkas tagasi Washingtoni pakkumise alustada uusi läbirääkimisi. Samal ajal, kui tuumadesarmeerimiskõneluste tulevik on küsimärgi all, on USA ja Lõuna-Korea rääkimas läbi ka leppe üle, mis käsitleb küsimust, kes ja kui palju maksab selle eest, et Lõuna-Koreas viibib umbes 28 500 USA sõdurit, kelle ülesandeks on eelkõige just Põhja-Koread heidutada.

Esperi sõnul on Lõuna-Korea rikas riik ja peaks USA sõdurite kohalolu eest rohkem maksma. "On äärmiselt oluline, et me saaksime enne aasta lõppu ühele poole leppega jagada koormat Lõuna-Koreaga."

Jeong ütles, et temal ja Esperil on arusaam, et arutatav kulude kandmise pakt peaks olema õiglane ja mõlemale poolele vastuvõetav, kuid on ebaselge, kas nad jagavad ka selget arusaama, milline see õiglane tasakaal peaks olema.

Üks Lõuna-Korea rahvasaadik ütles eelmisel nädalal, et USA ametnikud olid nõudnud, et Soul maksaks sõdurite eest viis miljardit dollarit aastas ehk umbes viis korda rohkem kui käesoleval aastal

President Donald Trump on korduvalt oma sõnavõttudes teatanud, et nii Lõuna-Korea kui ka teised liitlased, sealhulgas NATO, peavad USA sõjalise toetuse eest "rohkem maksma".

Kongressi ja administratsiooni ametnikest allikad on CNN-ile kinnitanud, et Trump on nõudnud, et 2020. aastal maksaks Lõuna-Korea umbes 500 protsenti rohkem. See nõudmine on teinud ärevaks ka Pentagoni ametnikud ning mõlema suurpartei kongresmenid ja eelkõige on see tekitanud olukorra, kus Lõuna-Korea murelik juhtkond küsib üha rohkem, kas Ameerika Ühendriigid on üldse valmis liitlassuhtele pühenduma.

Mõttekoja Council on Foreign Relations USA-Korea programmi juhi Scott Snyderi arvates ei saa välistada võimalust, et äärmuslik hinnatõus toob kaasa arvamuse, et Trump kasutab hinnatõusu küsimust hoopis ettekäändena, et USA sõdurid Lõuna-Koreast ära tuua.