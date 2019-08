USA uurija Jacob Bogle, kes on juba aastaid analüüsinud Põhja-Koreast tehtud satelliidifotosid, avastas Pyongsani uraanitöötlustehast kujutavaid fotosid uurides, et riigis võib olla tegu ulatusliku ja äärmiselt ohtliku keskkonnareostusega.

Uurija ja aktivisti Bogle'i sõnul võivad olla kaalul sajad tuhanded inimelud, vahendas Daily Mail.

2003. aastast saadik Pyongsani uraanikaevandust kujutavaid satelliidifotosid vaadeldes pani Bogle tähele, et kompleksi reoveetoru viib toksilist vett reservuaari, mis aga lekib ning reostus jõuab seetõttu Ryesongi jõkke.

Jõgi suubub omakorda Kollasesse merre ning seega puudutab probleem otseselt ka juba Lõuna-Koread ja Hiinat. Reostuse potentsiaalses mõjupiirkonnas elab kokku umbes 600 miljonit inimest.

Bogle rõhutas, et mõnede fotode puhul on näha ka seda, et reovett suunatakse lausa teadlikult jõkke.

"Kompleks on üks riigi kahest deklareeritud uraanitöötlusasutusest. Seal võetakse madala kvaliteediga kivisüsi ning luuakse sellest kollane uraanimuld, mis sisaldab 80 protsenti uraani," selgitas ta ja märkis, et kõik see eeldab mitmeid keemilisi protsesse, millest jääb järele väga mürgiseid jäätmeid.

Pyongsani kompleks asub umbes 95 kilomeetrit pealinn Pyongyangist lõunas ning Bogle usub, et Ryesongi jõe vett kasutab joogiks või põldude kastmiseks vähemalt 400 000 inimest.

Pyongsani uraanitöötlustehas on oluline osa Põhja-Korea tuumaprogrammist.