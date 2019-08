Vilja kasvatavad põllumehed on mures vihmaste ilmade pärast

Võrreldes mulluse põuaaastaga on tänavune teraviljasaak väga hea, kuid pidev vihmasadu võib põllumehe rõõmu rikkuda. Kui ka vilja kuivalt kätte saaks, ei looda põllumehed suurtele kasumitele, sest vilja turuhinnad on võrreldes mullusega tuntavalt kukkunud.

Harjumaal Kose vallas teraviljakasvatusega tegeleva Patermaa talu peremees Aare Viira näitab nisupõllu ääres, et vili on valmis ja ootab koristamist, kuid vihmase ilma tõttu ei saa põllule minna. Vaja oleks paari päikeselist ja kuiva päeva. Viira on mõõtnud, et tema juures on augustikuu jooksul taevast alla tulnud juba 93 millimeetrit vett.

"Selles mõttes sisendab nagu optimismi, et kuunorm on nagu kõvasti täis, et võiks nagu aastate keskmise peale tuginedes loota, et on asi korras, aga kõik need, kes väljastavad ilmaprognoosi, ütlevad, et seda vett tuleb ikka veel," rääkis Viira.

Võrreldes eelmise aasta põuaga on saak põllul tänavu muidugi hea - vähemalt poole rohkem kui mullu - kuid küsimus ongi, kuidas see põllult kätte saada. Mingit katastroofi Viira sõnul ei ole, aga tõsi on see, et ilm on põllumehele kõige suurem sõber ja vaenlane.

"See on nagu sõit Ameerika mägedel, et kui päike tuleb välja, siis läheb tuju paremaks ja kui eile sain ära koristada 150 tonni otra ühe päevaga, siis enne seda oli tuju paha, aga siis õhtul tundsin, et nagu oleks teraapias käinud," rääkis Viira.

Harjumaal Jõelähtme vallas teravilja kasvatav kunagine põllumajandusministeeriumi asekantsler ja endine statistikaameti juht Andres Oopkaup ütleb, et tema on oma põldudelt seni saanud kolmandiku koristatud ja saagikus on tõesti hea.

Kuid isegi kui vilja põllult kuivalt koristatud saaks, ei tähendaks see põllumehele ülisuuri kasumeid. Kui eelmisel aastal olid viljasaagid põua tõttu nigelad ka mujal Euroopas ning Ukrainas ja Venemaal, olid viljahinnad kõrgemad. Tänavu on hinnad tunduvalt langenud.

"Kui eelmisel aastal oli võimalik siin odratonnist teenida umbes 170 eurot tonni eest, siis tänasel hetkel ma arvan väga palju üle 140 tonnist ei saa," nentis Oopkaup.