Saaremaa merepäevadel esitleti Eesti esimest meredrooni prototüüpi

Nime Nymo kandva laeva mudelkatsetused on valmis tehtud Saaremaal ja elektroonilist osa arendatakse jätkuvalt Tallinna Tehnikaülikoolis.



Tavaline on see, et alus ujub ja sõukruvid on taga. Ja eripäraks on see, et ta peaks ise sõitma ja autonoomne olema. Ja nii ta sõidabki, andes laevale marsruudi ja koordinaadid ette, siis sõidabki laev ise. Päris valmis peaks Nymo saama kevadeks.

Kuigi maailmas on sellelaadseid isejuhtivaid autonoomseid laevu juba arendatud küll, oli eestlastel kindel eesmärk, miks pool miljonit eurot kuluta, et nullist ise selline laev välja arendada ja valmis ehitada.

Esimene prototüüp annab küll pigem väikese laevamudeli mõõdud välja, aga sellel arendatavat tehnoloogiat saaks edaspidi ka suurematel laevadele kasutada.



"Kui me maailmast ostame, siis ta on meie jaoks nagu must kast ja me ei tea, mis seal sees toimub. Üheks suureks eesmärgiks ongi ka meile siia tekitada kompetentsi. Sellistel laevadel on tulevikus veel üks nüanss. Nimelt näiteks saaks nende laevade jälgimise ja juhtimisega kusagil kabinetis hakkama ainult üks kapten," rääkis Nymo projektihuht Mart Enok.