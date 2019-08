Töökohtade koondumine Tallinnasse kergitab üürikorterite hindu, pealinnas on viimase aasta jooksu üürihinnad kerkinud keskmiselt kolm kuni viis protsenti. Üürihinnad on siiski tõusnud ka Tartus ja Pärnus.

Kinnisvaraportaali KV turundus- ja kommunikatsioonijuhi Kristiana Põllu sõnul on kõige suurem nõudlus Tallinnas üürikorterite järele enne sügist, kui tudengid elamispinda otsivad.

"August ja september ikkagi kipub viima üürihinnad üles, sest nõudlus on lihtsalt väga-väga suur. Alati me näeme veidi rahunemist kuskil oktoobri kandis. Siis võibolla stabiliseeriuvad või liiguvad veidike alla ka üürihinnad, aga august ja september on kes ees, see mees," rääkis Põllu.



Pärast viit kuud üürikorteri otsingul olnud ja lõpuks korteri leidnud Kristin Reichardti sõnul oli sobiva korteri leidmine keeruline.

"Paljud maakleri kaudu üüritavad korterid nõuavad ette ära nii maakleritasu, kui ka tagatisraha. Ehk siis põhimõtteliselt sa maksad kolmekordse summa oma üürisummast, mida väga paljudel noortel kindlasti tagataskust võtta ei ole," sõnas Reichardt.

Pindi kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul tõusevad Tallinnas ka kinnisvarahinnad.

"Tallinn on Eesti majandus ja rahanduskeskus ja inimesed tulevad ikka sinna, kus on tööd ja kus on võimalik teenida paremat palka. Ja see on ülemaailmne linnastumisprotsess. Tänased töökohad koonduvadki rohkem linnadesse ja linnades jääb elamispindu puudu. Kui elamispinna järgi on defitsiit siis hakkab elamispinnad tõusma," rääkis Sooman.

Ülikoolide õppeaasta algus tõstab Tartu üürihindasid kolmandiku võrra

Tartu väiksemate korterite üüripakkumiste hinnad tõusevad augustis võrreldes kevadega umbes kolmandiku, näitab Eesti suuruselt teise kinnisvarakuulutuste portaali Kinnisvara24 üürikorterite statistika.



Kui tänavu aprillis oli Tartus ühetoalise üürikorteri keskmine üürihind 266 eurot kuus, siis augusti alguseks on see tõusnud 352 euroni ehk üle 32 protsendi.

Suuremate, kahe- kuni neljatoaliste Tartu korterite üürihindade tõus on väiksem ja jääb samal ajal mõne protsendi piiresse. Kahetoalise üürikorteri saab Tartus keskmiselt kätte 381, kolmetoalise 535 ja neljatoalise 618 euroga kuus.

"Ühetoaliste korterite suure sesoonse hinnatõusu peamise põhjusena näeme Tartu ülikoolides uueks õppeaastaks valmistuvaid tudengeid, kes kevadel annavad ära ja suve lõpus otsivad endale uut eluaset. Palju tudengeid eelistab ühetoalist korterit ja sellega kaasnevat privaatsust, aga lihtsam ja soodsam on Tartus suuremat üüripinda mõne õpingukaaslasega jagada," rääkis Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg.

Tallinnas küsiti augusti alguse seisuga Kinnisvara24 andmetel keskmiselt üüri ühetoalise korteri eest 339 ja kahetoalise eest 631 eurot kuus. Pärnus olid vastavad hinnad 209 ja 317 eurot.