Uuel õppeaastal läheb kooli 2200 õpilast rohkem kui mullu

Õpilaste arv koolides, eriti Tallinnas, Tartus ja Harjumaal, on järjest kasvav. Algaval õppeaastal on Eestis 530 üldhariduskooli, millest 57 asuvad Tallinnas.

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul on kasvanud huvi Lasnamäe koolide vastu.

"Üldiselt on meil kõik koolid õpilasi täis. Võib-olla kõige suurem nõudlus on täna tekkinud Lasnamäe koolides, just vene õppekeelega koolides. Kindlasti ka traditsioonilised koolid, näiteks 21. keskkool ja veel mõned piirkonnad," rääkis Pajula ERR-ile.

Pirita majandusgümnaasium avab tuleval õppeaastal kolm esimest klassi, ühes klassis õpib keskmiselt 28 õpilast. Gümnaasiumi direktori Toomas Pikhofi sõnul on klassid suured.

"Eks õpetajatel on keeruline õpetada, kui lapsi on väga palju klassis. Aga midagi pole parata, me oleme piirkonna kool. Merivälja kool on veel siin, Pirital. Kõik need õpilased või lapsed, kes siin läheduses elavad, peavad oma kooli lähedasse kooli saama," rääkis Pikhof.

Pikhofi sõnul ei eelda kool, et laps peaks kooli tulles oskama lugeda. Küll aga on praegu vähe selliseid lapsi, kes kooli tulles seda ei oska. Huvitegevused võiksid aga Pikhofi sõnul jääda hilisematesse klassidesse.

"Võib-olla esimesel aastal jätta huviharidus teisejärguliseks. Esimene aasta on üldse selline suur murranguline aasta – ülemineku aasta, laps on teises keskkonnas, teistsuguses oludes. Tal on teistsugused nõudmised, ootused. Tal on väga palju uusi sõpru, seetõttu huvitegevus võiks jääda 2. või 3. klassi pigem," ütles Pikhof.

Õpilaste arvu kasv koolides eeldab ka rohkem õpetajaid, ütles Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula.

"Kui vaadata statistikat, mis on alati oluline, siis täna on õpetajate ametikohti kuskil 3600 Tallinnas, ja õpetajaid reaalselt, kes koolides õpetavad, on kuskil 4300. Õpetajate arv on suurem kui õpetajate ametikohtade arv. Kui nüüd tõsiselt rääkida ja vaadata nüüd otsa ja rääkida koolijuhtidega, siis võib täna öelda, et ikkagi jätkuval võib-olla kõige suurem puudust on headest ja tublidest õpetajatest, sest konkurssidel ei tule näiteks matemaatikuid," rääkis Pajula.

Pajula sõnul on keeruline kiiresti leida klassiõpetajat. "Seoses õpilaste arvu kasvuga on järjest rohkem vaja avada algklasse ja esimesi klasse ja see nõuab ka oluliselt enam klassiõpetajaid," märkis ta.