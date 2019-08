Hongkongi lennujaam on teist päeva järjest meeleavalduste tõttu suletud

Meeleavaldajad on olnud lennujaamas juba eelmise nädala reedest ning mitu päeva on meedias olnud näha fotosid ja videoklippe, kuidas reisijad meeleavaldajate vahel teed otsivad. Pühapäeval toimusid vägivaldsed kokkupõrked meeleavaldajate ja märulipolitsei vahel Hongkongi metroos, vahendas BBC.

Hongkongi juht Carrie Lam hoiatas varem teisipäeval meeleavaldajaid ja teatas, et vastasseis on jõudnud ohtlikule tasemele ning et edasised vägivaldsed meeleavaldused tõukavad erihalduspiirkonna olukorda, kust ei ole tagasiteed. Pekingi esindus Hongkongis edastas esmaspäeval samuti hoiatuse.

Hoolimata piirkonna juhi hoiatusest kogunesid meeleavaldajad ka teisipäeval lennujaama. Check-innide vormistamine lõpetati kohaliku aja järgi kell 16.30 ning reisijatel soovitati terminalihoonetest võimalikult kiiresti lahkuda.

Hongkongi meeleavaldused said alguse nn väljaandmiseelnõust, mis lubas Hongkongi elanike väljaandmist Mandri-Hiinale. Praeguseks on Hongkongi võimud selle eelmise menetlemise peatanud, kuid meeleavaldused on jätkunud juba 10 nädalat. Protestijad nõuavad Hongkongis suuremat demokraatiat ning liiga Pekingi-meelseks peetud Carrie Lami tagasiastumist.

Hiina Rahvavabariigi valitsus on Hongkongi meeleavaldajaid teravalt kritiseerinud ning meedias on üha rohkem spekuleeritud võimaluse üle, et Peking kaasab erihalduspiirkonna protestilaine mahasurumiseks oma relvajõud.

Alates Hongkongi üleandmisest ja erihalduspiirkonna loomisest on erihalduspiirkonnas olnud umbes 5000 Hiina sõdurit, kes seni on olnud avalikkuse vaateväljast küllaltki eemal, kuid on nüüd meeleavalduste ajal ka hoiatava video edastanud. Samuti on seal ning ka Hongkongi lähedastes Hiina Rahvavabariigi piirkondades toimunud küllaltki demonstratiivseid sõjaväeõppusi.

Meedias on parajasti levimas ka fotod ja videod sellest, kuidas Hongkongist umbes 30 kilomeetri kaugusel asuvas Shenzheni linna on koondatud suur hulk Hiina sisevägesid. Hiina riigimeedia on kommenteerinud, et tegu on suurte õppuste ettevalmistamisega. Sarnased õppused, millest võttis väidetavalt osa 12 000 relvakandajt, toimusid ka 6. augustil ning tookord olid kaasatud nii soomukid, helikopterid ja veesõidukid, vahendas Independent.

Seaduse kohaselt saavad Hiina väed Hongkongi siseneda vaid viimase juhtkonna ametlikul kutsel ning seni on sellise sammu astumist peetud ebatõenäoliseks isegi praeguste Pekingi-meelsete juhtide puhul. Samuti pole ilmselt ka Peking huvitatud fotodest, kuidas Hiina sõdurid Hongkongis meeleavaldusi maha suruvad. Küll on aga võimalik, et Pekingi poliitiline surve tugevneb ning et Hiina võimud võtavad kasutusele rohkem meetmeid meeleavaldajate liidrite vastu.