Hongkongi protestijad kandsid õhtusel protestikatsioonil lippe ning valgustasid inimahelat oma mobiiltelefonidest. Tegemist on järjekordse meeleavaldusega ligi kolm kuud kestnud protestiaktsioonide laines.

"Me oleme proovinud traditsioonilisi rongkäike, sõjakamaid samme - kuigi ma nendega nõus pole -, nüüd tuleme koos välja, et võtta käest kinni ja näidata, et me oleme jätkuvalt ühtsed," ütles vaid oma eesnime avaldanud protestija Wing.

"Sellega näitame inimestele üle terve maailma hongkonglaste kõrget kvaliteeti. Mida inimesed tegid 30 aasta eest, suudame teha ka meie," ütles üks teine meeleavaldaja.

23. augustil 1989 moodustas ligi 2,5 miljonit inimest umbes 650 kilomeetri pikkuse inimketi Tallinnast Vilniusse. Ketiga mõisteti hukka Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid, millega Balti ja Ida-Euroopa riigid jagati Saksa ja Nõukogude mõjusfäärideks. Reedel möödus Balti ketist 30 aastat.

Sotsiaalmeedias kutsuti reedest meeleavaldust "Hongkongi ketiks".

Hiina lubas 1997. aastal Hongkongi taas enda kontrollile allutades jätta piirkonnas kehtima tähtsad Briti võimu aegsed põhimõtted nagu sõltumatu kohtuvõim ja sõnavabadus.

Samas leiavad paljud, et Hongkongi võimud on Hiina keskvalitsuse survel neid õigusi ja vabadusi viimastel aastatel oluliselt piiranud. Nad viitavad teisitimõtlejatest raamatukaupmeeste kadumisele Mandri-Hiina vanglatesse, tuntud poliitikute valimistelt kõrvalejätmisele ja demokraatiameelsete protestiliidrite vangistamisele.