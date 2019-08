Hongkongis kogunes meeleavaldusele üle 100 000 protestija

Hongkongis kogunes pühapäeval kümneid tuhandeid protestijaid taas demokraatia kaitseks meelt avaldama. Korraldajate sõnul on osalejaid vähemalt 1,7 miljonit, BBC andmeil üle 100 000.

Hiina erihalduspiirkonnas on kümme nädalat kestnud massimeeleavaldused, mille käigus on puhkenud kokkupõrked ka märulipolitseiga ning kompartei juhitud Mandri-Hiina on hakanud kasutama üha teravamat tooni Hongkongi aktivistide kohta, nimetades nende samme "terroristlikeks".

Hoolimata sellest, et meeleavaldused pole vaibunud, pole protestijad võitnud Hongkongi hiinameelsetelt valitsejatelt ega Pekingilt palju järeleandmisi, kirjutas AFP.

Pühapäeval kogunesid Hongkongi meeleavaldajad kõigepealt Victoria parki.

Tegemist on "ratsionaalse, mittevägivaldse" demonstratsiooniga, ütlesid liikumise Civil Human Rights Front (CHRF) aktivistid, kes on olnud juhtivaks jõuks suvistel meeleavaldustel.

Politsei oli andnud loa pühapäevaseks meeleavalduseks, kuid keelas kavandatud protestirongkäigu. Meeleavaldajad eirasid seda keeldu ning pühapäeva pärastlõunal marssisid nad läbi Hongkongi kesklinna.

"Kui Pekingi ja Hongkongi taktika on oodata meie liikumise väljasuremist, siis nad eksivad... me marsime edasi," ütles CHRF-i esindaja Bonnie Leung.

Laupäeval möödusid meeleavaldused võrdlemisi rahulikult, võrreldes varasemate rahvakogunemistega sel nädalal.

Hongkongi valitsus keeldub juunis tänavatele tulnud protestijatega läbirääkimisi pidamast. Protest sai alguse pahameelest eelnõu üle, mis lubanuks süüdimõistetute väljaandmist Mandri-Hiinale. Hiljem paisus see laiemaks demokraatiameelseks liikumiseks.

Reedel nähti Hongkongi piiril asuvas Shenzhenis sõidukeid, mis kuuluvad Hiina paramilitaarväele.

Hongkongi kõrge politseiametniku sõnul saavad nad kriisiga ise hakkama ja Hiina jõud erihalduspiirkonna tänavaile ei tule.

Vastava koostöö jaoks ei ole mingit protokolli ega kava ning osapooled pole läbi teinud ka ühist koolitust, lisas ta.

BBC andmeil tähendaks see, et kui Hiina üksused Hongkongi saabuksid, et Peking võtab operatsiooni oma kontrolli alla.

Hiina lubas 1997. aastal Hongkongi taas enda kontrollile allutades jätta piirkonnas kehtima tähtsad Briti võimu aegsed põhimõtted nagu sõltumatu kohtuvõim ja sõnavabadus.

Samas leiavad paljud, et Hongkongi võimud on Hiina keskvalitsuse survel neid õigusi ja vabadusi viimastel aastatel oluliselt piiranud. Nad viitavad teisitimõtlejatest raamatukaupmeeste kadumisele Mandri-Hiina vanglatesse, tuntud poliitikute valimistelt kõrvalejätmisele ja demokraatiameelsete protestiliidrite vangistamisele.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini kutsus laupäeval üles pidama Hongkongis kõikehõlmavat dialoogi.