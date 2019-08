Paidet ähvardab perearstide puuduse tõttu euroraha tagasinõue

Paide uues tervisekeskuses töötamiseks sõlmis eellepingu kaheksa perearsti, tööle asub neist aga ainult viis kuue nimistuga.

Taotlus uue maja projekteerimiseks ja ehitamiseks koostatigi eellepingute järgi. Kuid enne, kui keskus valmis sai, läks kaks perearsti pensionile ja nende nimistu anti perearstidele, kellel eellelpingut pole. Nii kolibki uude majja ainult viis perearsti kuue nimistuga.

"Inimene on oma otsustustes vaba, et üks päev mõtleb ühtmoodi ja teine päev teistmoodi. Ju see hetk, kui nad kirjutasid alla sellele eelrendilepingule, nad arvasid niimoodi, aga siis otsustasid teistmoodi," kommenteeris Järvamaa haigla juhataja Andres Müürsepp "Aktuaalsele kaamerale".

Kaks aastat tagasi, kui perearstipõud ilmsiks tuli, pakkus sotsiaalministeerium Paidele võimalust ehitada väiksem tervisekeksus vähema arvu perearstidega, kuid Paide ei nõustunud.

"Selleks ajaks oli juba hange läbi viidud ja ehitaja leitud ehk et siis oleksid tulnud tõenäoliselt tasuda leppetrahvi. Ja sel ajal, kui nemad andsid märku, olid ehitushinnad oluliselt kallimaks läinu," põhjendas Paide linnapea Priit Värk.

Nüüd on aga probleem selles, et kolme kuu möödudes hoone kasutusloa saamisest peavad kaheksa perearsti keskuses ka tööle hakkama, muidu tuleb riigilt saadud ehitustoetus osaliselt tagasi maksta.

"Kui meil on kaks nimistut praegu puudu ehk kaheksa asemel kuus, siis see tähendab ca 200 000-eurost tagasimakset," nentis Värk.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütleb, tervisekeskuse ehituseks ette nähtud toetuse suurus on tõepoolest seotud perearstide arvuga, kuid Järvamaa haiglal on siiski veel üks võimalus tagasimaksest pääseda.

"Nad võivad taotleda ajapikendust sõltuvalt oma hinnangust, kui palju neil aega võiks kuluda, et see lubatud arv perearste seal tervisekeskuses tööle hakkaks. Kui vaadata nüüd selle peale, kui palju Paides elab inimesi ja mitte ainult Paides, vaid ka seal lähiümbruses, kui palju seal perearste tegutseb, siis sellest lähtuvalt ei saa öelda, et tervisekeskus oleks tehtud liiga suur," ütles Paluste.