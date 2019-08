Kevadel õhus olnud sanktsioonide järel anti USA ettevõtetele siiski esialgu võimalus Huaweiga koostööd jätkata ja see võimaldab Huaweil telefone toota. Hiljemalt 20. augustiks peaks aga selguma, kas Ameerika ettevõtted, sh Google ning YouTube, võivad mobiilitootjaga koostööd jätkata või mitte.

Telia kauba ja seadme ärivaldkonna juhi Pepe Aaviksoo sõnul oleks keeld Huaweile keeruline väljakutse.

"See paneb ennekõige küsimärgi, kuidas Huawei oma uusi mudeleid turule üldse on võimeline tootma ja kas ta on võimeline oma seadmeid jätkuvalt tootma," märkis ta.

Kuigi Huawei on valmis saanud enda operatsioonisüsteemi, toetub seegi Aaviksoo sõnul paljuski Google`le.

"Täna inimene, kes kasutab Androidi telefoni, soovib kasutada Gmaili, Facebooki, Instagrami. Need on kõik suuresti tarkvarad, mis on toodetud USA ettevõtete poolt. Kui USA keelab oma ettevõtetel Huaweiga koostööd teha, siis see, et Huaweil on enda operatsioonisüsteem, ei loo päris võimalust, et kõike seda on tarbijal võimalik tavapärasel kujul tarbida," rääkis Aaviksoo.

Tele2 turundusdirektori Ines Estrini sõnul Eestis suuri muutuseid Huawei telefonide müügis toimunud ei ole. Ta lisas, et Hiina ettevõtte telefonide müük on umbes 20 protsenti koguturust.

"Täna võin ma öelda, et Huawei turuosa on püsinud samal tasemel, ka sellele uudisele järgnenud ajal. Nii Tele2-s kui ka kogu turul kokku," lausus ta.

Ka Pepe Aaviksoo sõnul ostavad eestlased jätkuvalt Huawei telefone.

"Kui me juunis võib-olla nägime negatiivsete uudiste mõju Huawei müüginumbritele, siis tänaseks on tarbijate kindlus taastunud. Me pigem näeme sihukest positiivset trendi Huawei turuosal," märkis Aaviksoo.

Kumbki telefonioperaator ei ole ka märganud, et USA ja Hiina vaheline kaubandussõda telefonide hindu Eestis mõjutanud oleks.

"Kindlasti tuleneb see sellest, et Huawei y5 on soodsam telefon ja ta ongi väga hea ja populaarne telefon olnud juba mõnda aega. P30lite ja 30Pro on uued telefonimudelid ja nende uudsus aitab kindlasti müügi edule kaasa," ütles Estrin.

Inimeste käes olevates Huaweides Google`i sõnul nende teenused säilivad.