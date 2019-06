Trump lubab taas USA firmadel Huaweile tooteid pakkuda

Jaapanis G20 tipp-kohtumisel kokku saanud USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping kinnitasid, et soovivad jätkata kaubandusläbirääkimisi. Ligi aasta kestnud vaidluses on mõlemad riigid kehtestanud üksteise kaupadele miljardite dollarite väärtuses tollitariife, mis on avaldanud mõju ka maailma majanduskasvule.

Trump kinnitas ka, et läbirääkimiste üheks osaks on Hiina teholoogia-ettevõte Huawei.

"Me põhimõtteliselt leppisime kokku, et jätkame kõnelusi, mille mina lõpetasin mõnda aega tagasi. Leppisime kokku, et ma ei kehtesta tollitariife 325 miljardi dollari eest, mida ma saaksin teha, kui tahaksin," ütles Trump

"Üks asi siiski, mida ma luban ja usun, et paljud on üllatunud – kavatseme Huaweile müüa meeletult palju tooteid, mis lähevad eri asjadesse, mida nad valmistavad. Ütlesin, et see on lubatav, et me jätkame nende toodete müüki. Need on USA ettevõtted, mis teevad neid tooteid," lausus Trump.