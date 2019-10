Huawei tulu kasvas aastaga neljandiku võrra

Hiina telekomihiid Huawei teatas, et firma selle aasta esimese üheksa kuu tulud kasvasid eelmise aasta sama ajavahemikuga võrreldes 24,4 protsenti, seda hoolimata USA kampaaniast kompaniid üle maailma isoleerida.

Huawei tulud tõusid 86,2 miljardi dollarini ja kasumimarginaal kasvas 8,7 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA kardab, et Huaweil, mis on maailmas 5G tehnoloogia vallas esikohal, on liiga lähedased sidemed Hiina luureteenistuste ja sõjaväega.

Seetõttu püüab Washington saada maailma, sealhulgas Euroopa riike loobuma Huawei 5G tehnoloogia kasutamisest uute sidevõrkude arendamisel.