Huawei kasum kasvas aastaga 23 protsenti

Nutitelefonide tootmine kasvas praktiliselt sama palju ehk 24 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kasv on olnud suur vaatamata tõsiasjale, et ettevõte on jäänud USA ja Hiina kaubandussõja rataste vahele. Ühendriigid peavad firmat ohuks riiklikule julgeolekule, sest leiavad, et Huawei tooteid saab Peking luuramiseks ära kasutada. Huawei on väidet korduvalt tagasi lükanud.

Huawei teatel on Ühendriikide sammud tekitanud töös häireid, kuid nendest saadakse üle.

"Isegi kui Huawei lisati USA sanktsioneeritavate nimekirja, oleme suutnud kasvada tänu turu inertsile. Seega, käesoleva aasta esimese poolega on meie ettevõtte esitus olnud suhteliselt hea ning oleme saavutanud kindlama tegutsemise ja efektiivse kasvu. Kuid peame asja vaatama objektiivselt. Meil on ees palju raskusi ning aasta teises pooles on need raskused suhteliselt suured," rääkis Huawei juhatuse esimees Liang Hua.