USA on hoiatanud, et Huawei võib lubada Hiina valitsustel luurata firma tehnoloogiat kasutavate inimeste järele. Huawei on seda eitanud.

Taani meedia teatas 15. novembrist pärit Fääri telekanali helisalvestusest, mis tehti enne intervjuud saarte kaubandusministriga. Sisselülitatud mikriga salvestati ministri ja tema abi vestlus.

Abi ütleb salvestisel ministrile, et Hiina suursaadik oli neli päeva varem lubanud tühistada ühe kaubandusleppe, kui Fääri telekomifirma ei vali oma 5G võrgustiku pakkujaks Huaweid.

Kohalik kohus ei lubanud Fääri telekanalil salvestist eetrisse lasta Fääri valitsuse palvel.

Taanis kajastasid teisipäeval asja telekanal DR ja päevaleht Berlingske. DR oli enda sõnul salvestise sisust teadlik, kuid jättis täpsustamata, kas tema ajakirjanikud on seda reaalselt kuulanud. Berlingske kommentaare juhtumi kohta ei jaganud.

Fääri saarte peaminister Bardur Nielsen, kes oli viibinud kõnealusel kohtumisel Hiina suursaadikuga, juhtumit ei aruta. Hiina saatkond pole samuti päringutele vastanud, kirjutas Associated Press.