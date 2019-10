Ehkki memorandumis otsesõnu Hiina ettevõtet Huawei ei nimetata, saab pärast sellega ühinemist olema väga keeruline Huawei tehnoloogia kasutamine 5G võrkude rajamisel, kuna USA hinnangul võib see ohustada sidevõrkude turvalisust.

"Kindlasti on riikidel oma majandushuvid ja nad neid kaitsevad. Aga minu hinnangul ei saa seda kindlasti käsitleda kuidagivõrd meie suhete poliitilise rikkumise asjaoluna, sest ühtegi äriühingut konkreetselt ei määratleta," ütles Reinsalu vastuseks ERR-i küsimusele, kas memorandumi sõlmimine võiks ohustada Eesti suhteid Hiinaga.

"On võimalik, et asetame julgeolekulisi piiranguid, kui julgeolekukontrolli järeldused sellised on - me oleme võimelised neid põhjendama kõikidele riikidele ja nende esindajatele, kes seda soovi avaldavad. Meie jaoks on eluliselt olulised meie julgeolekuhuvid," lisas välisminister.

Reinsalu sõnul valmistab riik praegu ette vastavat julgeolekukontrolli protseduuri, mis on saadetud kooskõlastusringile. "See tähendab, et lähtuvalt teatud põhimõtetest, millele see memorandum osutab, viiakse läbi julgeolekukontroll 5G tehnoloogiat tulevikus kasutada soovivatele ettevõtetele ja riik säilitab suveräänse õiguse seada siin julgeolekust lähtuvaid piiranguid ja riik on valmis vajadusel neid kasutama," rääkis välisminister.

"Väga tähtis on aru saada, et julgeolekuhuvisid tuleb silmas pidada uute tehnoloogiate arendamisel ja Eesti on selleks valmis. Selles pole midagi ebaloomulikku, et kui majandus- ja julgeolekuküsimustel on puutumus, siis tuleb mõlematega tegeleda," rõhutas ta. "Me tahame teha Ameerika Ühendriikidega tõsist julgeolekukoostööd ja me tahame oma julgeolekulise sõltumatuse nimel siin maailmas seista," kinnitas minister.

Reinsalu lisas ka, et Eesti sooviks 5G julgeolekuprobleemide kompetentsi koondada tulevikus Tallinnas asuvasse NATO küberturvalisuse keskusesse.

Peaminister Ratas on sel nädalal visiidil USA-s, kus loodab Washingtonis allkirjaastada memorandumi, mis sama hästi kui välistab Eesti 5G-võrgu rajamisel Huawei seadmete kasutamise, kirjutas Postimees esmaspäeval. Memorandumis, mille aluspõhimõtted on valitsus heaks kiitnud, lubavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid teineteisele, et kasutavad sidevõrgus üksnes usaldusväärsete tarnijate tehnoloogiat. USA ja paljude Lääne ekspertide hinnangul ei ole Huawei tehnoloogia 5G võrkude rajamisel turvaline, kuna võib anda Hiina luurele ligipääsu nende võrkude kaudu liikuvale infole.