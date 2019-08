ERJK uurib EKRE ja TRE Raadio majandussuhteid seoses Helmete saatega

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) leidis, et TRE Raadio eetris oleval Mart ja Martin Helme saatel "Räägime asjas" on poliitreklaami tunnused ja nad ootavad Eestimaa Konservatiivselt Rahvaerakonnalt selgitusi.

"Teeme EKRE-le päringu, et millised majanduslikud suhted neil on TRE Raadioga. Kas need on olemas või mitte," ütles ERR-ile ERJK aseesimees Kaarel Tarand.

ERJK annab endale Tarandi sõnul aru, et tegemist on eraettevõttega ja seadus keelab erakondadel juriidilistelt isikutelt annetuste vastu võtmise.

"Poliitreklaam on rahas mõõdetav hüve. Näiteks ühelt erakonnalt võtad raha, teisele aga annad võimaluse reklaamida end tasuta," selgitas Kaarel Tarand.

TRE Raadio sai juulis saate "Räägime asjast" eest politseilt 140 euro suuruse trahvi, kuna saade oli eetris Euroopa Parlamendi valimiste päeval, kuid seaduse kohaselt on valimispäeval aktiivne agitatsioon keelatud. Martin ja Mart Helme trahvi suuruseks oli kummalgi 128 eurot.

TRE Raadio omanik on EKRE-sse kuuluv riigikogu liige Siim Pohlak, kes omab ka jaamu Ruut FM ja Ring FM.