EKRE esimees, siseminister Mart Helme ütles pühapäeval TRE Raadio saates "Räägime asjast", et sai valimispäeval eetrisse läinud raadiosaates räägitu eest kiirmenetluse korras 128 eurot trahvi.

Portaali Uued Uudised andmetel ütles Helme pühapäeval raadiosaates, et tal ei ole politseinikele midagi ette heita, sest nad tegid oma tööd.

Politsei viis läbi väärtemenetluse seoses Euroopa Parlamendi valimispäeval eetris olnud TRE Raadio saatega "Räägime asjast", kus Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtfiguurid, siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme kutsusid inimesi hääletama EKRE poolt.

3. juunil riigikogus toimunud siseminister Mart Helme umbusalduse avaldamise arutelul tunnistas Helme eksimust. "Me salvestasime saate reedel ega mõelnud, et see läheb eetrisse pühapäeval," selgitas Helme.

Politsei on teinud TRE Raadiole ettekirjutuse saatelõikude eemaldamiseks veebist.

TRE Raadio läheb eetrisse kokku kolmelt sageduselt. "Räägime asjast" on eetris pühapäeviti, kõnealune saade oli eetris Euroopa Parlamendi valimispäeval ehk 26. mail.

Ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) asus selgitama, kas Mart ja Martin Helme TRE Raadio saate "Räägime asjast" puhul võib olla tegemist varjatud valimisreklaamiga.