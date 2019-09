"Need arved on tõesti komisjonile esitatud, komisjoni liikmed on neid näinud. ja sellega seoses me otsustasime selle arutelu lõpetada, ilma et mingisugust menetlust alustaksime," ütles ERR-ile ERJK aseesimees Kaarel Tarand.

"Me nägime tõendite pealt, et tegemist on lubatud suhtega. Erakond võib endale tasulist eetriaega osta kommertskanalitest," lisas ta.

Kuna hinnakokkuleppe osas käsitles komisjon Tarandi sõnul saadud finantsinfo dokumente menetlusinfo dokumentidena, siis ei öelnud ta, kui palju Helmed raadiosaadete eest maksid või maksavad.

ERJK tegi augustis EKRE-le päringu saamaks selgust, millised majanduslikud suhted neil on TRE Raadioga.

TRE Raadio sai juulis saate "Räägime asjast" eest politseilt 140 euro suuruse trahvi, kuna saade oli eetris Euroopa Parlamendi valimiste päeval, kuid seaduse kohaselt on valimispäeval aktiivne agitatsioon keelatud. Martin ja Mart Helme trahvi suuruseks oli kummalgi 128 eurot.

TRE Raadio omanik on EKRE-sse kuuluv riigikogu liige Siim Pohlak, kes omab ka jaamu Ruut FM ja Ring FM.