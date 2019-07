TRE Raadiole määras politsei Euroopa Parlamendi valimispäeval olnud saate "Räägime asjast" eest 140 euro suuruse trahvi, eetris olnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtpoliitikute Martin ja Mart Helme trahvi suuruseks on kummalgi 128 eurot.

Väärteomenetluse käigus tuvastati Euroopa Parlamendi valimiste päeval 26. mail eetris olnud raadiosaates keelatud valimisagitatsioon. ütles ERR-ile politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja. Mart ja Martin Helmele määrati trahv kiirmenetluse otsusega.

3. juunil riigikogus toimunud siseminister Mart Helme umbusalduse avaldamise arutelul tunnistas Helme eksimust. "Me salvestasime saate reedel ega mõelnud, et see läheb eetrisse pühapäeval," selgitas Helme.

Politsei tegi TRE Raadiole ettekirjutuse saatelõikude eemaldamiseks veebist.

Ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) asus selgitama, kas Mart ja Martin Helme TRE Raadio saate "Räägime asjast" puhul võib olla tegemist varjatud valimisreklaamiga.

TRE Raadio omanik on EKRE-sse kuuluv riigikogu liige Siim Pohlak, kes omab ka jaamu Ruut FM ja Ring FM.