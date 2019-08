Nasdaq Tallinna börsi teatel on Soome fondil KJK Fund Sicav-SIF tekkinud kohustus teha ülevõtmispakkumine Baltika väikeaktsionäridele. Fondile kuulub praeguse seisuga 48,5 miljonit Baltika aktsiat, mis tähendab, et KJK Fund Sicav-SIF osalus Baltikas on 89,69 protsenti.

Sellest tulenevalt on fond omandanud Baltika üle valitseva mõju ning on vastavalt väärtpaberituruseaduse kohustatud 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest tegema ülevõtmispakkumise kõigi Baltika aktsiate suhtes.

Ülevõtja omandas Baltika aktsiaid aktsiakapitali suurendamise ja aktsiate avaliku pakkumise raames hinnaga 10 senti aktsia kohta. Eelneva kuue kuu jooksul pole KJK muid Baltika aktsiaid omandanud.

Baltika aktsionäride üldkoosolek otsustas 12. aprillil suurendada aktsiakapitali 50 miljoni uue aktsia võrra. Baltika pakkus emissiooni käigus 50 miljonit uut aktsiat eesmärgiga suurendada aktsiakapitali viie miljoni euro võrra, kokku märgiti aga ligi 53,38 miljonit aktsiat 5,34 miljoni euro väärtuses.

Baltika aktsiakapitali suurendamise järel on Baltika emiteerinud kokku 54 079 490 nimelist lihtaktsiat, nimiväärtusega 10 senti aktsia kohta.

Baltika aktsiale uus vaatlusmärge

Nasdaq Tallinna börs täiendas Baltika aktsiate vaatlusmärke aluseid, kuna suuraktsionär KJK Fund Sicav-SIF teatas kavatsusest teha ülevõtmispakkumine kõikide aktsiate omandamiseks.

Börsi reglemendi kohaselt on vaatlusmärke lisamise üheks asjaoluks ülevõtmispakkumise tegemine emitendi aktsiate suhtes või selle tegemise kavatusest teavitamine.

21. märtsil lisas börs Baltika aktsiale vaatlusmärke seoses asjaoluga, et Baltika omakapital ei vastanud äriseadustikus sätestatud nõuetele ehk oli negatiivne.

Seetõttu otsustas Baltika aktsionäride üldkoosolek 12. aprillil suurendada aktsiakapitali 50 miljoni uue aktsia ehk 5 miljoni euro võrra.