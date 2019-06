Igapäevane juhtimine jaotub tegevjuhi positsioonis Mae Hanseni ja juhatuse liikme Maigi Pärnik-Perniku vahel.

"Minu uus roll näeb ette nõustamist ja suunamist seal, kus Baltika pikaajalise juhtimise kogemus toetab soovitud tulemuste saavutamist," ütles Milder.

"Teavitasime tänavu börsi ja avalikkust uuest tegevus- ja finantseerimisplaanist, mis on Baltika ajaloo üks radikaalsemaid samme. Jõulised ja julged lähiaastate eesmärgid on andnud meie töötajatele, klientidele ja partneritele vajaliku signaali, et Baltika on muutumas. Mul on hea meel, et see plaan on saanud heakskiidu ka aktsionäridelt. Andsin juba kevadel mõista, et minu roll tulevikus võiks muutuda ning mõistlik on see muutus viia ellu nüüd, kus oleme juhatuse liikmetega edasised vastutusvaldkonnad kokku leppinud," ütles Milder neljapäeval.

Baltika nõukogu rahuldas kolmapäeval Milderi avalduse astuda tagasi juhatuse esimehe kohalt ning võtta ettevõttes nõuandev roll Baltika nõukogu nõunikuna.

Baltika nõukogu esimees Jaakko Salmelin tänas nõukogu nimel Milderit olulise panuse eest Baltika juhtimisse ning jätkuva toetuse eest.

Baltika juhatuse liige Mae Hansen hakkab tegevjuhi positsioonis vastutama müügi, turunduse ja jaeäri puudutavate protsesside eest ning juhatuse liige Maigi Pärnik-Pernik tootearenduse ja tugifunktsioonide eest.

Baltika juhatusega tänavu kevadel liitunud Hansen kinnitas, et ettevõtte strateegiline pööramine on alanud jõudsalt ja hetkel liigutakse tegevustega planeeritud ajaraamis. "Suurimad muutustega seotud projektid saavad ellu viidud järgmise aasta veebruari lõpuks. Esimesi märkimisväärseid võite saame tähistada siiski 2020. aasta lõpus, sest suures organisatsioonis tuleb radikaalsed muutused ellu viia etappide kaupa, et maandada riske ning tagada võimalikult sujuv ja tulemuslik üleminek," lisas ta.

Baltika on Eesti üks suurimaid rõivatootjaid ja rõivaste jaemüüjaid.