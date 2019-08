Investorid märkisid Baltika aktsiaid 5,3 miljoni euro eest

"Ülemärkimisega lõppenud Baltika aktsiaemissioon on jõuliseks kinnituseks, et aktsionärid toetavad ettevõtte julget lähiaastate plaani. Nüüd on meil vahendid, et Baltika pööre ellu viia," ütles ettevõtte juht Mae Hansen pressiteates.

Järgmise nädala alguses kinnitab Baltika juhatus prospekti reeglitele tuginedes aktsiate jaotuse. Aktsiaemissioonist saadavat raha kasutab Baltika muutuste ellu viimiseks ja investeeringuteks ning finantskohustuste täitmiseks.

"Avaliku pakkumise eesmärk oli suurendada Baltika aktsiakapitali, et selle abil ettevõte ümber kujundada. Eduka emissiooni tulemusena on meil täna vahendid, et suurimad muudatused järgmise aasta lõpuks ellu viia ning tähistada 2020. aastal esimesi märkimisväärseid võite," rääkis Hansen.

Baltika juhi sõnul on lähiaastate tegevus- ja finantseerimisplaan ettevõtte ajaloo üks radikaalsemaid samme ning strateegiliste muutustega on jõudsalt algust tehtud. Hansen rõhutas, et ta ei usu ettevõtte pööramisse, mis keskendub ainult kulude kokkuhoiule.

"Tuleb teha investeeringuid ja selleks on vaja raha. Baltika tootearendus tuleb radikaalselt efektiivsemaks ja kliendikesksemaks muuta, kogu organisatsioon digitaliseerida, luua brändi portfellile ja geograafilisele jaotusele selgem fookus ning jaejuhtimine restruktureerida," lisas ta.

Aktsiate märkimine toimus 16. juulist kuni 7. augustini.