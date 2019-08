Tondi põhikooli uue hoone juures peeti sarikapidu

Tallinna Tondi põhikooli eelkäijaks peetakse 1922. aasta suvel linnavalitsuse otsusega asutatud ja 1923. aasta jaanuaris tegutsema hakanud Tallinna linna abikooli.

Kooli eelmine maja ehitati 1963. aastal ning see oli praeguseks nii füüsiliselt kui ka moraalselt vananenud. Hoone otsustati lammutada ja ehitada asemele uus, tänapäeva nõuetele vastav õppekompleks.

"Tegu on üle pika aja spetsiaalselt erivajadustega laste õpetamiseks projekteeritud ehitisega, mille valmimise üle on põhjust rõõmustada nii linnal kui ka lastevanematel ja kooli personalil," ütles Vadim Belobrovtsev. "Ehitustöödega alustati tänavu jaanuaris ning kui nurgakivi asetamisel aprillis võis ehitusplatsil maja vaid ette kujutada, siis nüüd, mõni kuu hiljem, saame juba majaga tutvuda. Hoone valmib kava kohaselt 1. augustiks 2020 ning õppetööd saab seal alustada kuu aega hiljem, 1. septembril 2020."

"Kvaliteet on selle hoone puhul eriti oluline, sest meie õpilased vajavad õppimiseks ja toimetulekuks erilisi tingimusi," lisas kooli direktor Sirli Väinsar. "Meil on väga hea meel, et lisaks õpperuumidele saab uus maja ka raviteraapia basseinid, kehalise treeningu kompleksi, moodsa sisustusega õppeköögi ja käsitööklassid ning teised toimetuleku parendamist toetavad ruumid. Uus maja oma uute lahendustega toetab ka meie õppe- ja kasvatustöö ning tugi- ja rehabilitatsiooniteenuste sisulist poolt ning aitab kaasa uue koolikontseptsiooni rakendamisele kogupäevakoolina."

Uues koolis hakkab õppima kuni 270 lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppel olevat last. Täiendavalt on võimalik veel luua 30 kohta toimetuleku- ja hooldusõppel olevatele lastele. Kool pakub teenust ka Harjumaa erivajadustega õpilastele. Hoonesse rajatakse veel Tallinna Õppenõustamiskeskuse osakond mitmeotstarbeliste õppeklasside, eripedagoogide tööruumide ning auditooriumiga. Hoones saab olema 8325 ruutmeetrit suletud netopinda. Uue hoone kavandiga saab tutvuda Fund Ehitus OÜ kodulehel. Projekti eelarve on 13,19 miljonit eurot.

Uue maja valmimiseni tegutseb Tondi põhikool asenduspindadel endises Tallinna 37. Keskkooli hoones Vilde tee 69 kinnistul, Rõõmupesa ja Õunakese lasteaias ning endises lasteaiahoones aadressil Tuisu 20, õpilaskodu kasutab Tallinna Väikelaste kodu ruume.