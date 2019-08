Lähiaastatel kerkivad Tallinna uusarendused, kuhu kolib mitme väikelinna jagu elanikke. Uusi koolimaju seetõttu ehitada aga ei plaanita ja see võib pikendada laste kooliteed.

Nii rajatakse Uus-Veerenni asumisse 1500 uut korterit, lauluväljaku kõrval kavandatakse 1000 korteriga rajooni, Kopli liinidele ehitatakse 900 uut korterit ja Mustamäele 750. Kuigi elanike arv neis piirkondades märkimisväärselt kasvab, siis uusi koolimaju pealinn arendajatelt ei nõua ja ka ise rajada ei plaani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna Veerenni kvartalisse peaks kümne aasta jooksul kolima umbes Rapla linna jagu elanikke. Lähim kool on sõna otseses mõttes kiviga visata, kuid juba praegu töötab see kesklinna üks vähestest piirkonnakoolidest koolijuhi sõnul kahes vahetuses.

"Ruumikitsikus on juba käes ja juba aastaid, teised klassid käivad teises vahetuses, see tähendab, et tulevad kooli lõuna paiku ja kui nüüd laste arv oluliselt kasvab, siis teine vahetus laieneb," ütles Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever.

Kool peab vastu võtma kõik neile määratud lapsed ja nii on mõnes klassis seadusega ette nähtud 24 lapse asemel õpilasi üle 30. Ühisgümnaasiumi lähistel asub vana Tallinna vangla, kuhu samuti on planeeritud elamupiirkond.

"Küllaltki mõistlik oleks, et siin üks koolimaja oleks veel, sest tänapäeval hiidkoolimajad ei ole lapsesõbralikud ja need ei anna nii häid õppimisvõimalusi," lisas Pever.

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul probleemi pole, sest ühisgümnaasiumi mahub lisaks õppima 150 kuni 200 last, pealegi kolivad inimesed piirkonda järk-järgult. Linn nõuab enam kui 2000 uue elamispinna arendajalt krundi broneerimist lasteaiale, kuid uue kooli rajamine märksa keerukam.

"Uue kooli rajamine peab olema jätkusuutlik järgmised 30, 40, 50 aastat. Uus kool luuakse tavaliselt nii, et mingi olemasolev kool lüüakse lõhki, kust võetakse need lapsed," ütles Pajula.

Pajula kinnitusel ükski laps Tallinnas ilma koolikohata ei jää, kuigi mõned koolid peavad ajutiselt töötama mitmes vahetuses. Kõne alla võiks tulla olemasolevate koolide laiendamine, kui õpetajad on olemas. Haridusjuht lisas, et kuigi sageli räägivad koolid ruumikitsikusest, siis tegelikult on probleem hoopis õpetajate leidmises.

"Tallinn on suhteliselt kompaktne linn ja ükski laps ei pea käima üle tunni aja kooli, kuigi seadus annab võimaluse, et 80 protsendil lastest koolitee pikkus võib olla kuni tund aega, siis Tallinnas seda probleemi ei ole," märkis Pajula.

Uute koolide rajamiseks oleks linnal krunte Mustamäel, Õismäel ja Lasnamäel.