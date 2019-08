Sõnavõtuga esines riigikogu esimees Henn Põlluaas. Ettekande "Valikud siis ja praegu" pidas Põhiseaduse Assamblee liige Liia Hänni.

Põlluaas rõhutas oma sõnavõtus, et 28 aastat tagasi ülemnõukogu poolt vastu võetud otsus on üks Eesti tipphetki, mille tähtsust ei ole võimalik vähendada.

Riigikogu esimees meenutas tollast poliitilist pinget täis keerulist aega. "Moskvas toimus vanameelsete riigipöördekatse, Tallinnasse olid jõudnud Pihkva dessantdiviisi soomukid, interrinne tegutses täiel jõul," kõneles Põlluaas. "Sel hetkel selle otsuse tegemine näitab julgust, vaprust ja pühendumust Eesti Vabariigile ja Eesti vabadusele."

Põlluaas tänas südamest ja tunnustas kõiki 20. Augusti Klubi liikmeid.

Põlluaas ütles, et Eesti rahvas on säilitanud oma demokraatliku hoiaku kõigi aegade kiuste. "Oleme näidanud, et väärime vabadust, meil on kogemused, mille najal võime kinnitada, et mitte iial enam ei alistu me hääletult ja seisame kindlat oma vabaduse eest," ütles ta.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on erakordne, kuidas toona suutsid 69 ülemnõukogu saadikut seada meie rahva ja riigi huvi kõrgemale oma isiklikust elusaatusest. "Tol hetkel ei saanud ju olla täit kindlust ja veendumust, et tehtud otsus jääb kestma," kõneles Ratas. "Te saite ainult uskuda ja loota. Ennast kõrvale jättes kujundasite selle julge otsusega kõikide meie saatuse mõõtmatult paremaks. Lisaks isamaa armastusele tegite ära tohutu töö."

Sõnavõtu pidanud Liia Hänni sõnul koosneb elu valikutest, mida teeme iga päev. "Need valikud kujundavad meie endi ja meie lähedaste elu, kuid on valikuid, mis mõjutavad kogu rahva tulevikku," rääkis Hänni. "Täna on Eesti lipuehtes, et tunnustada ajaloolist valikut, mille ülemnõukogu tegi 28 aastat tagasi."

Klubile esitlesid raamatut "Asitõendid 1939-1941. Nõukogude okupatsiooniga Eesti sõjajõududele tekitatud inimkaotused ja materiaalsed kahjud" kolonelleitnant erus Jaak Haud ja Eesti Eruohvitseride Kogu esimees, 20. Augusti Klubi liige Enn Tupp.

1994. aastal asutatud 20. Augusti Klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt. 20. augustil 1991 kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.