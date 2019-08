Ida-Euroopast pärit õpilased on Inglismaal ja Šotimaal kogenud suuremat võõravihast tulenevat kiusamist pärast Brexiti referendumit, selgub värskest uuringust. Osa õpilasi on öelnud, et ka õpetajad ei kaitse neid sellise kiusamise eest ning osa neist võtvat sellest tegevusest lausa osa.

Strathclyde'i ülikooli poolt läbi viidud uuring leidis, et 77 protsenti õpilastest on kannatanud rassismi, võõraviha või kiusamise pärast. Muuhulgas tunnistasid nad, et sellist tegevust varjati sageli lõõpimise või huumoriga, vahendas Guardian.

49 protsenti õpilastest märkis, et sellised rünnakud on sagenenud pärast Euroopa Liitu kuulumist puudutavat referendumit 2016. aastal.

Õpilaste sõnul olid nad kogenud sõimu nii tänaval kui ka ühistranspordis, füüsilised rünnakud toimusid üldjuhul koolis. Osa vastanutest süüdistas õpetajaid olukorra ignoreerimises ning mõned väitsid ka, et osa õpetajaid naeris kaasa ja võttis pilkamisest osa.

Uuringu juhtiv autor Daniela Sime rõhutas, et sellised rünnakud ja õpetajate suutmatus sekkuda mõjutab õpilaste vaimset tervist ning nende tundeid seoses Ühendkuningriigiga.

Uuring leidis aset 2016. aasta oktoobris 2018. aasta maini ning sellest võttis osa rohkem kui 1000 õpilast vanuses 12-18 eluaastat. Õpilased olid peamiselt pärit Poolast, Rumeeniast ja Leedust ning on elanud Ühendkuningriigis vähemalt kolm aastat.

"Oma viimases koolis kommenteeris üks õpilane mu rahvust ja üritas mu juukseid põlema panna. Eelmisel aastal, minu praeguses koolis, jälitas mind üks jõuk, mille liikmed karjusid "UKIP!" (Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei - Toim.) ning käskisid "mul kodumaale tagasi kerida"," meenutas üks idaeurooplasest õpilane.

"Mind on kiusatud alates kuuendast eluaastast 12. eluaastani. Minu pihta on kive loobitud, levitatud vastikuid kuulujutte, varastatud mu asju - mind on pilgatud ja sõimatud ainult seetõttu, et olen poolakas," rääkis teine õpilane.

Eriti häirivaks pidasid õpilased seda, et õpetajad ei sekkunud. "Ka õpetajad teevad seda. Minu õpetaja ütleb muudkui, et "jätke see "polski-poisi" hooleks ja kõik nad siis naeravad. Ma olen sellega juba harjunud," nentis üks õpilastest.